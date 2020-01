 Zakelijke leaserijders kiezen vooral in Noord-Holland voor elektrisch

Volkswagen blijft favoriet onder zakelijke leaserijders - Zakelijke leaserijders kiezen met name in de provincie Noord-Holland voor elektrisch (twaalf procent). Gevolgd door de provincies Utrecht (elf procent) en Gelderland (acht procent). Leaserijders die kiezen voor elektrisch rijden wonen het vaakst in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Van alle elektrische modellen is de Tesla Model 3 in 2019 het meest besteld.



Dit blijkt uit een eigen data-analyse van Athlon Nederland over 2018 en 2019.

Elektrisch rijden heeft de afgelopen twee jaar onder leaserijders een sprong gemaakt. Het aantal bestellingen voor een elektrisch model is onder leaserijders van Athlon in 2019 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2018. In vergelijking met conventionele auto’s zijn het vooral mannen (76 procent) die ervoor kiezen om elektrisch te rijden. Van alle bedrijven met een gemiddeld aandeel EV in het wagenpark, is een kwart binnen de branche ‘productie en distributie van handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht’. Op de tweede plaats staat de branche ‘openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen’ (22 procent) gevolgd door de branche ‘financiële instellingen’ (achttien procent).



Tesla 3

Zowel in de top drie van populairste elektrische modellen, als in de top drie van meest bestelde leaseauto’s ongeacht brandstofsoort, staat de Tesla Model 3 met kop en schouders bovenuit. Van alle bestellingen van elektrische modellen bij Athlon Nederland was bijna 60 procent een Tesla Model 3. Een tweede plaats gaat naar de Kia Niro (elf procent). Hiermee wist de Niro de Hyundai Kona, die in 2018 nog de toppositie bekleedde, te passeren. In 2018 hadden Volkswagen (twaalf procent) en Nissan (9,4 procent) nog een plek in de top drie meest bestelde elektrische auto’s. Niels van den Hoogen, commercieel directeur Athlon Nederland: "De groeiende interesse in en de bestellingen van elektrische leaseauto’s in het afgelopen jaar zijn ook heel duidelijk in onze boeken. Vooral de Tesla Model 3 is erg populair. Zeker vanaf eind juni 2019, toen bekend werd dat de bijtelling zou gaan wijzigen. Het feit dat er nog niet veel alternatieven in deze prijsklasse op de Nederlandse markt zijn speelt ook mee."



Volkswagen blijft favoriet onder zakelijke leaserijders

De groeiende voorkeur voor elektrische auto’s onder leaserijders, zorgde ook voor beweging in de top vijf automerken van alle typen brandstof. In 2018 domineerden Volkswagen (14,4 procent), Renault (11,4 procent) en Peugeot (11,2 procent) de top drie. De introductie van de Tesla Model 3 heeft gezorgd voor een verschuiving. Volkswagen is de enige die haar positie opnieuw wist te claimen in 2019. "Vanaf januari 2020 gelden er andere bijtellingsregels. Toch verwachten wij dat de vraag naar elektrische modellen blijft toenemen. Elektrisch rijden is nog steeds veel voordeliger dan de alternatieve brandstofauto. En we zien dat het positieve sentiment rondom elektrisch rijden ook toeneemt, mede dankzij de positieve ervaringen van de huidige groep leaserijders. De komende jaren zal elektrisch rijden in Europa makkelijker worden gemaakt, ook vanwege de beschikbaarheid van laadpalen. Samen met klanten en leveranciers willen wij een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de wereld, en dat doen we ook door elektrisch rijden te stimuleren,"ldus Niels van den Hoogen.