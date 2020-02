 Een op drie organisaties maakindustrie heeft achterstand in digitalisering

31 procent vindt digitale ontwikkelingen lastig te vertalen naar eigen onderneming - Maar liefst 31 procent van de bedrijven in de maakindustrie loopt volgens haar werknemers achter op het gebied van digitalisering en innovatie. Dit blijkt uit onderzoek van Axians onder 575 medewerkers en leidinggevenden in de maakindustrie, uitgevoerd door Panelwizard.



Ondanks dat driekwart van de bedrijven zich (actief) bezighoudt met digitalisering, zegt een derde van de ondervraagden dat het voor hun organisatie moeilijk is om digitale ontwikkelingen te vertalen naar de eigen business.

Een belangrijke oorzaak hiervoor lijkt de gebrekkige digitale kennis van leidinggevenden te zijn. Zo stelt 36 procent van de ondervraagden dat managers en leidinggevenden binnen hun organisatie onvoldoende kennis hebben van digitalisering en digitale ontwikkelingen. "Ondanks dat digitalisering bij veel bedrijven in de maakindustrie op de radar staat, lijkt het erop dat een groot gedeelte van deze organisaties het enorm lastig vinden om succesvol te digitaliseren," zegt Guido van Dinther, Business Unit Manager bij Axians Nederland. "Dit terwijl het toepassen en integreren van de nieuwste technologische ontwikkelingen zoals IoT en security juist van essentieel belang zijn voor een succesvolle toekomst."



Gevolgen digitalisering

Niet alleen de kennis van huidige digitale innovaties laat te wensen over, ook de eventuele gevolgen van digitalisering voor de organisatie zijn volgens de ondervraagden onvoldoende bekend. Zo stelt een op de vijf ondervraagden dat de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn, onvoldoende op de hoogte is van de financiële consequenties van digitalisering. Maar liefst 23 procent zegt dat er binnen hun bedrijf onvoldoende rekening wordt gehouden met de eventuele gevolgen van digitalisering op de ontwikkeling van het eigen personeel. Van Dinther: "Ook in de maakindustrie is er sprake van een digitaliseringsslag. Om succesvol te digitaliseren, is het zaak een goed onderbouwde afweging te maken van alle voor- en nadelen. Wij zien dat veel organisaties in de maakindustrie echter de impact en commitment van digitalisering onderschatten en daardoor serieuze achterstanden oplopen ten opzichte van de concurrentie."



Toekomst van de organisatie

Uit het onderzoek blijkt verder dat 42 procent van de ondervraagden graag ziet dat de organisatie waarvoor zij werkzaam zijn, verder digitaliseert. Al is het maar om het hoofd te kunnen bieden aan verder gedigitaliseerde concurrenten; achttien procent vindt het namelijk erg lastig om met hen te kunnen concurreren. Negentien procent stelt zelfs dat wanneer zijn of haar werkgever niet snel digitaliseert, dit ten koste gaat van de toekomst van de organisatie. Van Dinther: "Wij merken dat het toekomstige succes van een organisatie in de maakindustrie steeds vaker verweven raakt met de mate van digitalisering. Vooral de opkomst van Internet of Things brengt voor deze bedrijven grote mogelijkheden met zich mee; door apparaten en machines ‘slim’ te maken, is bijvoorbeeld onderhoud beter te voorspellen en stilstand te voorkomen". Ondanks dat een aanzienlijk gedeelte zich zorgen maakt over de toekomst van hun organisatie, maken slechts weinig respondenten zich druk over hun eigen functie. Zo is slechts negen procent bang dat hun baan zal verdwijnen vanwege digitalisering en automatisering.