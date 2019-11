 CIO: digitaliseren workflows verbetert resultaten cruciale bedrijfsfuncties

Tekortkomingen in personeel en processen houden resultaten van digitale transformatie tegen - Europese CIO’s geven aan dat digitalisering de effectiviteit van belangrijke bedrijfsonderdelen, waaronder customer service, HR, financiën, IT en legal, verhoogt. Wel heeft een groot deel van de CIO’s te maken met uitdagingen in het behouden van deze impact, veroorzaakt door zwakke plekken in de organisatie.



Dit blijkt uit onderzoek van ServiceNow. Het wereldwijde onderzoek onder 516 CIO’s, waarvan 328 uit Europa, uitgevoerd door Oxford Economics, laat zien dat ongeveer twee derde (66 procent) tenminste 50 procent van de processen en workflows in hun organisaties heeft geautomatiseerd. In 2022 zal 96 procent van de CIO’s tenminste de helft van de workflows gedigitaliseerd hebben.

CIO’s worden echter ook geconfronteerd met uitdagingen als het gaat om het benutten van de potentiële impact van digitalisering door tekortkomingen binnen de organisatie, die afbreuk doen aan de digitaliseringsstrategie.



Vijf cruciale stappen

Om digitalisering te bevorderen en betere resultaten te boeken binnen verschillende bedrijfsonderdelen, zijn de volgende vijf stappen cruciaal voor CIO’s:

Samenwerking met c-suite peers: 61 procent van de CIO’s zegt samen te werken met de COO voor het standaardiseren van workflows door digitalisering en de helft van de CIO’s zegt samen te werken met de CEO. Een veel minder groot aantal werkt samen met andere executives. Sterker nog, 21 procent zegt als enige verantwoordelijk te zijn voor het digitaliseren van workflows. Samenwerken met externe partners: Terwijl 51 procent van de CIO’s aangeeft dat de samenwerking met externe partners meestal effectief is, blijft voor velen de toegevoegde waarde van deze samenwerkingen een proces dat nog in ontwikkeling is. Slechts zeventien procent geeft aan zeer effectief samen te werken met externe partners bij digitale transformatieprojecten. Digitaliseringsdoelen afstemmen op zakelijke doelstellingen: Slechts achttien procent van de CIO’s zegt zeer effectief te zijn in het formuleren van zakelijke doelstellingen die doordringen tot alle onderdelen van de organisatie. IT integreren binnen de organisatie: Slechts enkele CIO’s blinken uit in het integreren van IT binnen de organisatie, waarbij vijftien procent aangeeft dat hun organisatie zeer effectief is in het uitbreiden van gespecialiseerde teams met verschillende functies die digitale transformatieprocessen in gang zetten. Resultaten meten en strategie aanpassen: Er is nog veel ruimte voor verbetering als het gaat om de manier waarop inspanningen op het gebied van digitalisering worden gedeeld met de business. Slechts achttien procent van de CIO’s denkt zeer effectief te zijn in het meten van voortgang en het presenteren van resultaten aan het management. "CIO’s spelen een centrale rol in het ontwikkelen van digitale transformatiestrategieën en hun inzet verbetert de resultaten binnen verschillende bedrijfsonderdelen, waaronder HR, financiën, IT en de juridische afdeling," aldus Chris Pope, VP Innovation van ServiceNow. "Toch zijn er nog veel CIO’s die geen blijvend voordeel weten te realiseren. Om echt impact te hebben met een digitaliseringsstrategie moeten CIO’s binnen hun organisatie de mensen en processen aanpakken. Door in te spelen op uitdagingen met betrekking tot samenwerken met andere organisaties, het integreren van IT in de organisatie en volledige afstemming van IT- en zakelijke doelstellingen, zullen CIO’s sneller voordeel behalen op het gebied van innovatie, financiële prestaties, en de prestaties van medewerkers."



Onderzoeksmethodologie

Het onafhankelijke, wereldwijde onderzoek onder 516 CIO’s (waarvan 328 Europese CIO’s) in twaalf landen en 24 sectoren, is uitgevoerd door Oxford Economics. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van computer-geassisteerde interviews (CATI), waarbij de anonimiteit van respondenten werd gegarandeerd en ze vragen konden stellen en demografische informatie bevestigen.