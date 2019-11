 In zes stappen naar meer inzicht in IT-budgetten en -systemen bij digitalisering

Fiananciële dienstverlener hard op zoek naar meer inzicht digitalisering(skosten) - Om snel te kunnen reageren op veranderingen in de regelgeving zoals GDPR of MiFID investeren financiële dienstverleners hard in technologie en architectuur. Met verbeterde digitale platformen en rapportageprocessen willen ze de klanttevredenheid verbeteren, IT-systemen op elkaar afstemmen en processen automatiseren.



Hoewel banken en andere financiële dienstverleners vaak wel doelstellingen hebben op het gebied van digitalisering, is er tegelijkertijd weinig zicht op de uitvoer van IT-taken en organisatorisch verandermanagement. Dit is vaak te wijten aan een gebrek aan transparantie in de budgetverdeling en systemen die gebruikt worden. Door de juiste beheertools tijdig op elkaar af te stemmen neemt het risico af dat een manager de controle over een programma verliest tijdens het digitale verandertraject.

Dankzij bepaalde standaarden, zoals de veetien principes uit de BCBS 239, worden financiële organisaties ondersteund bij het maken van de juiste keuzes wanneer zij besluiten diensten naar meerdere landen uit te rollen. Zulke principes voorkomen kortzichtige beslissingen en helpen bij het afstemmen van strategie en uitvoering. Cognizant licht er zes uit:



1. Maak een data-governance team

Zorg voor een team met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, dat beleid en procedures opstelt die passen bij het nieuwe bedrijfsmodel (TOM). Het team moet vanaf de start betrokken zijn bij het opzetten van een nieuwe data-architectuur en binnen een acceptabel tijdschema een strategie opzetten rondom het gebruik van tools en de architectuur. Daarnaast stelt het kaders op voor datamanagement en worden hulpmiddelen ontwikkeld die internationaal gebruikt kunnen worden om rapportageprocessen te standaardiseren.



2. Rond eerst de data-architectuur en IT-infrastructuur af

Ga niet overhaast te werk; voordat nieuwe rapportage-oplossingen worden geïmplementeerd, moet de basis gereed zijn. In nieuwe rapportages wordt dan meteen het volledige technologische ecosysteem omvat. Dit zorgt voor de beste performance van het programma en project, zowel vanuit financieel als een technisch oogpunt.



3. Stel een ervaren team samen voor de strategische afdeling

Door ervaren medewerkers in het team in te zetten wordt het digitaliseringsproces versneld. Knopen over de architectuur, tools en technologie worden zo eerder doorgehakt. Snelle en efficiënte beslissingen vanuit de strategische afdeling maken dat de implementatiegroep eerder aan de slag kan met het target operating model (TOM).



4. Wijs in ieder land een manager aan

Wanneer er lokale aanspreekpunten zijn, is het duidelijk wie de strategische afdeling op de hoogte houdt van prioriteiten op rapportagegebieden de stappen die hun lokale team heeft genomen om deze dringende kwesties aan te pakken.



5. Maak een vooraf bepaald stappenplan

Creëer een proces voor het genereren van (urgente) rapporten door bestaande tools en architectuur te hergebruiken en een team klaar te stomen dat handmatige correcties kan doorvoeren. Dit team bestaat idealiter uit mensen die niet beïnvloed worden door urgente meldingen en in afwachting zijn van het TOM. Het is ook verstandig om versies goed gedocumenteerd te hebben voor eventuele audits.



6. Denk aan de overhead

Databeheerafdelingen en business-architecten moeten nauw samenwerken met programmamanagers en overheadbudget toewijzen aan de beginperiode wanneer de data-architectuur en IT-infrastructuur van het TOM in de planfase zitten. De ROI zal wellicht niet meteen de doelstellingen behalen, maar verbetert wanneer de TOM en de kaders zijn vastgesteld.



Kortom: het afstemmen van databeheer en kwaliteitskaders op zowel wettelijke als compliance-eisen dankzij moderne tools en technologie, zoals big data en procesautomatisering, is onmisbaar voor een succesvolle ROI bij een digitaliseringstraject.