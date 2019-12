 Drie op tien werknemers vinden dat organisatie digitaal achterloopt

Gebruik (verouderde) systemen heeft negatieve invloed op productiviteit - 29 procent van de Nederlandse werknemers is van mening dat de organisatie waarvoor ze werken, achterloopt op het gebied van digitalisering en automatisering. Ook stoort ruim een derde zich aan de hoeveelheid systemen en programma’s die ze moeten gebruiken tijdens hun werkzaamheden.



Dat blijkt uit onderzoek van AFAS Software, uitgevoerd door Panelwizard, onder ruim 1.100 werkende Nederlanders in diverse sectoren.

Vooral hoogopgeleiden (32 procent) en medewerkers onder de 40 jaar (35 procent) zijn van mening dat hun bedrijf onvoldoende gedigitaliseerd of geautomatiseerd is. Klachten hierover komen vooral voor in de sectoren onderwijs, openbaar bestuur, energie en in de groot- en detailhandel. Ook vindt een groot deel van de ondervraagden dat er in de organisatie nog te weinig harmonisatie is op IT-gebied. Zo zeggen twee op de vijf ondervraagden dat er te veel verschillende systemen en programma’s worden gebruikt. Ook hier lijken hoogopgeleiden dit met 49 procent het vaakst als een belemmering in hun werk te ervaren. Mensen werkzaam in de financiële sector en in het openbaar bestuur lijken het minst enthousiast te zijn over alle systemen die worden gebruikt. Maar liefst 60 van hen vindt dat er te veel systemen worden gebruikt.



Lagere productiviteit

De grote hoeveelheid systemen en programma’s waarmee organisaties werken, blijkt zijn weerslag te hebben op de productiviteit van medewerkers in alle sectoren. Ruim 66 procent van de ondervraagden zegt dat ze hierdoor weleens minder productief zijn dan ze willen. Voor twaalf procent heeft de aanwezigheid van al deze systemen zelfs geleid tot tot het verlies van belangrijke digitale bestanden. "Door met veel verschillende systemen te werken loopt u het risico dat u dingen dubbel doet, vaak opnieuw moet inloggen of gegevens uit het ene systeem niet op de andere plek beschikbaar zijn. Erg demotiverend voor medewerkers, die zo dagelijks tijd kwijt zijn aan het uitvoeren van onnodige taken," zegt Mohamed Amri, Productmanager bij AFAS.



Roep om bijscholing

Mogelijk is de lagere productiviteit en de hinder die werknemers ondervinden van de grote hoeveelheid systemen ook de reden dat een derde van de werknemers bijscholing wil op het gebied van IT. Opvallend is hierbij het verschil tussen mannen en vrouwen, waarbij mannen met 37 procent vaker bijgeschoold willen worden dan vrouwen (27 procent). Hoewel er niet veel verschil bestaat tussen leeftijdsgroepen, zien we wel dat de roep om bijscholing op het gebied van IT iets groter is onder 50-plussers. Toch wil ongeveer 30 procent van de werknemers tussen de twintig en 50 jaar ook bijgeschoold worden op bepaalde onderdelen. "Het werken met minder systemen is geen doel op zich; software moet vooral het leven van medewerkers makkelijker maken, niet drukker of frustrerender. We zien dat er nog te vaak wordt gedacht vanuit de taak, in plaats vanuit de gebruiker. En dat gaat ten koste van het werkplezier," aldus Amri.