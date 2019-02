 Top Employers zetten vaker technologie in bij uitvoering HR-beleid

Ook aantrekken van talent, onboarding en performance management zijn belangrijke thema's - De 71 organisaties die op 7 februari door het internationale Top Employers Institute zijn erkend als Top Employer Nederland 2019, zetten steeds vaker technologie in bij de uitvoering van hun hr-beleid.



Daarnaast zijn het aantrekken van talent, onboarding en performance management belangrijke thema’s voor deze werkgevers. Dat blijkt uit het certificeringsonderzoek dat Top Employers Institute uitvoerde naar het hr-beleid van de deelnemers.

Steeds vaker zetten topwerkgevers technologie in bij de uitvoering van hun hr-beleid, onder andere op het gebied van onboarding, e-learnings en talent- en performance management. In 2019 heeft bijvoorbeeld 83 procent van de topwerkgevers hun loopbaanpaden digitaal beschreven en gebruikt 73 procent tools voor het identificeren van talent.

Vrijwel alle Top Employers (94 procent) zijn overtuigd van het belang om de hr-strategie te verankeren in de bedrijfsstrategie. Daarin speelt directie/bestuur een actieve rol, door het hr-beleid doorlopend te ondersteunen en te evalueren. Door het gebruik van een hr-dashboard of hr-cockpit, monitoren topwerkgevers voortdurend de kwaliteit van hun beleid en sturen waar nodig bij.



Aantrekken van talent

67 procent van de gecertificeerde werkgevers zet moderne marketingtechnieken in voor het aantrekken van talent: social media zijn niet meer weg te denken. Zowel bestuur/directie (bij 73 procent) als eigen medewerkers (talent brand ambassadors, bij 67 procent) worden actief betrokken bij het vullen en onderhouden van interne en externe talentpools. Daarbij worden zowel oudere als jongere medewerkers actief geselecteerd en speelt ook gendergelijkheid (83 procent) een grote rol. Prioriteit bij topwerkgevers in 2019 is het aantrekken en behouden van talent, waarbij het verbeteren van de kandidaatervaring aandacht verdient. Slechts 37 procent heeft momenteel de candidate experience officieel in kaart gebracht.



Onboarding

Top Employers beschouwen het integreren van nieuwe medewerkers als een continu proces, in plaats van een eenmalige gebeurtenis. Ook hierin speelt directie/bestuur een belangrijke rol, door nieuwe medewerkers binnen zes maanden persoonlijk (virtueel) te ontmoeten (95 procent) en het belang van goede onboarding actief te promoten (ook 95 procent). Daarnaast zetten topwerkgevers buddy’s in (78 procent), spitsen ze het introductieprogramma toe op specifieke functies (92 procent) en maken ze gebruik van virtueel onboardingsplatforms (51 procent), soms zelf al vóór de eerste werkdag (30 procent).



Performance management

Medewerkers van topwerkgevers krijgen op veel vlakken zelf de regie over hun functioneren. Ze stellen hun eigen doelen en geven en vragen actief feedback aan collega’s en managers. 98 procent van de topwerkgevers heeft inmiddels de gewenste performance managementcultuur opgenomen in het hr-beleid. Bij 78 procent hebben managers en medewerkers maandelijks of vaker een informeel gesprek over het functioneren.

De trend om van een jaarlijkse beoordeling over te stappen naar permanente feedback, wordt ondersteund door technologie. Zo maakt inmiddels 84 procent gebruik van een digitaal self assessment en registreert 49 procent de doorlopende feedback tussen manager en medewerker in een systeem.



Certificering 2019

Het Top Employers Institute heeft dit jaar in 118 landen 1554 organisaties gecertificeerd, nadat deze een uitgebreid onderzoek hebben doorlopen. De deelnemers worden op tien onderdelen onderworpen aan een onafhankelijke audit: Talent Strategy, Workforce Planning, Talent Acquisition, On-boarding, Learning & Development, Performance Management, Leadership Development, Career & Succession Management, Compensation & Benefits en Cultuur. Met het onderzoek stelt het instituut vast of de organisatie voor zijn medewerkers de juiste condities creëert om zich op alle niveaus te kunnen ontwikkelen. In Nederland heeft Top Employers Institute voor 2019 71 certificeringen afgegeven. Onder de erkende organisaties zijn onder meer retailorganisaties, ziekenhuizen, pharmaceuten en FMCG-bedrijven.