 Technologie is de sleutel tot plezier én productiviteit op de werkvloer

Inzet van technologie helpt bij welzijn medewerkers - Wereldwijd investeren bedrijven miljarden in het welzijn op de werkvloer. De cijfers spreken dan ook voor zich: organisaties met speciale programma’s voor hun medewerkers hebben minder verzuim en zijn 66 procent productiever.



Hierbij is succes echter niet gegarandeerd, stelt Wim Zandee, director system engineering North & East EMEA bij F5 Networks. "Tevredenheidsprogramma’s moeten niet als quick win worden geïnitieerd, om teleurstelling onder de medewerkers te voorkomen. Gelukkig springt technologie hierop in; het biedt niet alleen een helpende hand, maar totaal nieuwe manieren om de tevredenheid en productiviteit van medewerkers te vergroten."



Vijf tips om data te beheersen

Bedrijven beschikken over een berg data die groter is dan ooit en hebben dankzij technologie ook nog eens toegang tot en inzicht in die gegevens. Werkgevers zijn beter dan ooit in staat hun werknemers op maat te bedienen en een prettige werkomgeving te bieden. Zandee geeft vijf principes die hierbij van belang zijn.



Meten is weten

Zandee: "Het aloude adagium geldt hier ook: inzicht in de medewerkerstevredenheid en het gedrag is cruciaal om te kunnen sturen. Hierbij is het zaak niet te opdringerig te zijn, maar wel relevante data te verzamelen. Een analyse van het gebruik van secundaire arbeidsvoorwaarden geeft u inzicht in welke wel en niet gebruikt worden (en op prijs worden gesteld). Op die manier kunt u op maat gemaakte pakketten samenstellen."



Maak het concreet

Zandee: "Veel bedrijven verzamelen al veel meer data dan voorheen mogelijk was. Door medewerkers activity-trackers te laten dragen, wordt duidelijk hoe lang ze zitten, hoe vaak ze lopen, typen en praten. Dit wordt omgezet in een bepaalde score."

Onderzoek uit de zorgsector stelt dat dire van de vijf medewerkers meer over gezondheid nadenkt als ze toegang hebben tot gegevens via digitale tools en technologie. De bedrijven-reviewer Glassdoor schat dat er dit jaar dertien miljoen activity trackers op de werkvloer worden ingezet. Zandee: "Het geeft aan hoe praktische tools helpen bij het welzijn, met directe gevolgen voor het verzuim, alertheid van collega’s en algehele bedrijfsdynamiek."



Work hard, play hard

In verschillende bedrijfstakken en -processen wordt gamification toegepast. Dit kan ook werken om tevredenheid en welzijn te verbeteren op een speelse manier. Zandee: "Het kan gaan van fitness-uitdagingen tussen afdelingen, met awards voor de winnaars. Door een spelelement toe te voegen, houdt u mensen scherp en enthousiast. Uit onderzoek blijkt dat dit gunstig werkt voor de productiviteit."



Happiness by design

Zandee: "Een werksfeer creëren rond productiviteit is lastig. De cubicles onder TL-balken bestaan nog volop, ondanks verschillende onderzoeken die stellen dat we open ruimtes nodig hebben, natuur en tijd weg van het scherm. Hoewel dat niet voor iedereen is weggelegd, biedt technologie ook hier een helpende hand. Verlichting die dankzij kunstmatige intelligentie door de dag heen verandert van kleur en intensiteit zet verschillende sferen neer. Alerts helpen bij het beperken van schermtijd en aromatische systemen zorgen voor bepaalde geuren die de productiviteit stimuleren."



Laat u horen!

Zandee: "Een van de grootste problemen in de werknemerstevredenheid is bewustzijn. Van verschillende services en initiatieven om het medewerkerswelzijn te vergroten is de bekendheid erg laag; men weet gewoon niet dat het bestaat. Goede initiatieven hebben geen nut als niemand ze kent. Ook hier kan technologie bij helpen door de communicatie op gang te brengen en te houden."

Werknemers zijn het belangrijkste bedrijfskapitaal en hun welzijn moet topprioriteit zijn. De inzet van technologie helpt hierbij en biedt nieuwe mogelijkheden. Zandee: "Altijd luisteren en altijd aanpassen aan de wensen is nu mogelijk."