 Maak kennis met de meest veelbelovende fintech en cybersecurity startups

Succesvolle start-ups kunnen blijven rekenen op steun - Startupbootcamp FinTech & CyberSecurity heeft de elf internationale start-ups bekendgemaakt, de ‘2019 cohort’, die het programma in Amsterdam vanaf 5 november gaan volgen.



Op het hoofdkantoor van PGGM in Zeist hebben 23 start-ups en scale-ups op 2 en 3 oktober een intensieve screening doorlopen ten overstaan van ruim 100 mentoren, partners en het managementteam van Startupbootcamp. Na een scoutingperiode van vier maanden, waarin ze een strenge selectie moesten doorlopen om zich bij het volgende acceleratorcohort te kunnen voegen, zijn uit ruim 500 internationale aanmeldingen de beste bedrijven gekozen. Zij zullen direct kunnen profiteren van strategische ondersteuning door partnerbedrijven.



Intensief versnellingsprogramma

De teams gaan in Amsterdam verder met een intensief versnellingsprogramma dat op 5 november wordt ingeluid door de gongceremonie bij Euronext Amsterdam. Op 14 februari 2019 wordt het programma afgesloten met een Demo Day voor honderden influencers, mentoren, partners en beleggers. De bedrijven worden begeleid door een netwerk van ondernemers, topmanagers, beleggers en partners van Startupbootcamp, zoals de Rabobank, ING, De Volksbank, Moneyou, ABN AMRO, PGGM, Van Lanschot Bankiers, Achmea, Nationale Nederlanden, PwC, Vivat, Capgemini, Comsec en de Nationale Politie.



De verkozen elf teams zijn:



Cobertoo (Spanje) - een P2P-verzekering voor het object waar de millenniumgeneratie de meeste waarde aan hecht: de smartphone.



Emcee (VS) - een beleggingsplatform voor het nabootsen van andermans investeringen en het doneren aan goede doelen.



FortifyData (VS) - een platform voor nauwkeurige analyse van cyberrisico's om de blootstelling van bedrijven aan deze risico's te onderkennen en te monitoren.



Gridarrow (Nederland) - een platform dat het makkelijk maakt om data in Excel te zetten met behulp van een eenvoudige Python API.



KeepWarranty (Portugal) - een gratis mobiele app die garantiebewijzen en kassabonnen zonder gedoe opslaat en archiveert met behulp van tekstherkenning (OCR).



RefundMe (Spanje) - het platform RefundMe automatiseert de BTW-teruggave, niet alleen voor toeristen maar ook voor detailhandelaren, luchthavens en overheden.



Robolab (Verenigd Koninkrijk) - de app store en SDK voor financiële robots die aangestuurd worden door kunstmatige intelligentie.



Smart Advice (Turkije) - digitaal vermogensbeheerder Smart Advice levert financiële oplossingen, met name voor pensioen- en vermogensbeheerders die zich richten op de interacties tussen mens en computer en de gedragseconomie.



Soisy (Italië) - een Italiaanse betalingsinstelling die termijnbetalingen aanbiedt bij het verkooppunt, gefinancierd via een kredietmarktplaats.



Swascan (Italië) - het eerste platform in de cloud met alles over cybersecurity en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).



En als Scale-Up-in-Residence:



CyberCentric (VS) - helpt bedrijven en organisaties om goed inzicht te krijgen in hun data met behulp van een door KI aangestuurd systeem voor gegevensclassificatie.



Goed scoutingseizoen

Michael Dooijes, Managing Director van het programma FinTech & CyberSecurity, vertelt: "Het is een goed scoutingseizoen geweest voor Startupbootcamp, waarin we aan 30 evenementen hebben deelgenomen in steden waar de start-upsector sterk leeft en de nieuwste trends binnen de industrie hebben geanalyseerd. We blijven het netwerk van techbedrijven in de regio uitbreiden door de elf meest veelbelovende ondernemingen op het gebied van fintech, cybersecurity, regtech en insurtech op te nemen in ons programma te Amsterdam en ze rechtstreeks samen te laten werken met onze partnerbedrijven: de grootste financiële instellingen, verzekeraars en adviesbureaus in Nederland."



Verfrissende kijk

Thomas Laffree, Directeur Innovatiemanagement & Research, PGGM: "Om steeds onze dienstverlening te vernieuwen heeft PGGM andere partijen nodig. Daarom bouwen we via Startupbootcamp aan een netwerk met nationale en internationale start-ups. Hun ondernemende en verfrissende kijk op de financiële dienstverlening hebben wij nodig om maximaal van waarde te zijn voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn en de sector zorg en welzijn. We zijn dan ook heel trots om onderdak te kunnen bieden aan deze selectiedagen van Startupbootcamp.’’



Als de start-ups het programma in februari met succes hebben afgerond, kunnen ze op steun blijven rekenen van het Startupbootcamp Alumni Growth Program, dat wereldwijd meer dan 600 start-ups met elkaar verbindt.