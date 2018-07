 Samenwerken in het kantoor van de toekomst

Werkplek van de toekomst is geen kantoor maar een netwerk - Ons werk en onze werkplek veranderen nog steeds continu. Door nieuwe technologieën kunnen werkzaamheden efficiënter en makkelijker worden uitgevoerd. Ook wordt er niet meer alleen op kantoor gewerkt, maar ook thuis of onderweg.



Eenvoudige taken worden overgenomen door slimme computers, maar medewerkers blijven de taken uitvoeren waar specifieke kennis of creativiteit voor nodig is. Ondanks de snelle ontwikkelingen op de werkvloer, blijft samenwerken dus belangrijk. Hoe ziet samenwerken er in de toekomst uit en hoe kan het kantoor blijven bijdragen aan betere resultaten? Xavier Biermez, Managing Director Konica Minolta Business Solutions Nederland en België zet drie belangrijke factoren voor een toekomstbestendig kantoor op een rij.

Maak eens ruimte

Mensen willen tegenwoordig graag overal kunnen werken. Er zijn natuurlijk goede online tools beschikbaar om met elkaar aan documenten te werken en contact te onderhouden. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich minder vaak in kantoorpanden begeven. Dit is een prettige ontwikkeling voor veel werkgevers, aangezien kantoorruimte erg duur is – vooral in grote steden. Als medewerkers meer flexwerken, zijn er minder grote kantoorpanden nodig en worden hiermee kosten bespaard.

Onderzoeksbureau Gartner stelt dat de gemiddelde werknemer actief is in vijf informele teams met daarnaast losse individuele interacties. Samenwerken is dus nog steeds belangrijk en face-to-face contact helpt om een zo optimaal mogelijk eindresultaat te behalen. Hiervoor zijn grote open ruimten waar ze samen aan projecten kunnen werken belangrijk; het liefste met een flexibele inrichting. Bureaus staan nu vaak op een vaste plek, maar door hier flexibel mee om te gaan kan de werkplek worden aangepast aan de samenstelling van de teams. Ook afgesloten vergaderruimten zijn belangrijk voor brainstrom sessies en afspraken met klanten. Samenwerken met apparaten

Medewerkers werken niet meer alleen samen met andere medewerkers, maar ook met apparaten door middel van Artificial Intelligence (AI). De meeste AI-systemen die momenteel beschikbaar zijn, kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld: 'one-on-one' en ‘platforms’. One-on-one richt zich op individuen, dit zijn AI-systemen zoals chatbots en persoonlijke assistenten. Deze one-on-one systemen lossen kleine dagelijkse problemen op of helpen met eenvoudige taken om tijd te besparen. Dit doen ze door bijvoorbeeld je agenda te beheren of te zoeken naar gunstige reistijden en prijzen wanneer u op reis moet voor werk. Daarnaast zijn er op maat gemaakte, hoogwaardige AI-platforms ontwikkeld voor complete bedrijven. Deze zijn ontworpen om met grote datasets te werken en informatie inzichtelijk te maken. Deze grotere platforms kunnen complexere taken uitvoeren zoals het automatiseren van de klantenservice. Netwerk slimmer

Niet alleen samenwerken met eigen collega’s en systemen binnen de organisatie is belangrijk, maar ook samenwerken met andere bedrijven. We leven in een geglobaliseerde wereld. Als bedrijven, vooral startups, niet goed samenwerken met anderen, is het erg moeilijk om succes te boeken. Bovendien moeten partnerschappen wederzijds zijn en niet eenzijdig. Beide partijen moeten inbreng bieden en elkaars cultuur respecteren. De mogelijkheden om relaties op te bouwen en te netwerken zijn nog nooit zo spannend geweest. De nieuwste business apps gaan veel verder dan het online opbouwen en onderhouden van zakelijke netwerken, zoals LinkedIn al jaren doet. Er zijn nu apps die kunnen helpen met meer fundamentele zaken. Zo vertellen apps u wat de meest efficiënte plek is om elkaar te ontmoeten, wat de belangrijkste evenementen zijn om te netwerken en apps onthouden zelfs de namen van de mensen die u hebt ontmoet op een netwerkevent. Smartphones worden op deze manier een nog betere zakenpartner. De scheidingslijn tussen de fysieke en digitale wereld vervaagt. De werkplek van de toekomst is een netwerk van mensen, sensoren en apparaten die samenwerken.