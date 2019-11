 Groeiend aantal werknemers krijgt in nabije toekomst een digitale collega

Samenwerking tussen mens en machine is kenmerkend voor de toekomst - Wereldwijd onderzoek naar de toekomst van werk, uitgevoerd door IDC, onthult de omvang van de impact van softwarerobots op de werkplek van mensen. Volgens het onderzoek zal het aantal robots, ook wel digitale werknemers genoemd, niet alleen een steeds groter aandeel krijgen in het personeelsbestand, maar zelfs groeien tot meer dan 50 procent van de werknemers.



Dit wijst op een fundamentele verschuiving in de richting van verregaande samenwerking tussen mens en machine.

Voor het onderzoek legde IDC vragen voor aan vijfhonderd senior influencers en beslissers van organisaties met meer dan vijfhonderd medewerkers in de VS, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Australië. ABBYY, wereldwijd leider op het gebied van Digital IQ voor bedrijven, publiceert de resultaten in de IDC whitepaper 'Content Intelligence for the Future of Work'.



Meer werknemers krijgen gezelschap van digitale collega

"Een groeiend aantal werknemers krijgt gezelschap van een digitale collega naarmate technologie steeds meer hun werkzaamheden automatiseer," aldus Holly Muscolino, Research VP, Content and Process Strategies van IDC. "Samenwerking tussen mens en machine is niet langer de toekomst van werk, het is het nieuwe normaal voor iedere goed presterende onderneming."



Markt intelligente procesautomatisering groeit naar 20,7 miljard dollar in 2023

IDC voorspelt dat de markt voor intelligente procesautomatisering (IPA), waaronder contentintelligentie en robotmatige procesautomatisering (RPA), zal groeien van 13,1 miljard dollar in 2019 naar 20,7 miljard dollar in 2023. Doordat veel processen en taken die zich goed lenen voor automatisering, gebaseerd zijn op content, gaat de inzet van content intelligence bij slimme toepassingen van procesautomatisering vaak hand in hand met RPA. Automatiseringsinitiatieven worden ook mogelijk door process intelligence, een nieuwe generatie process mining-tools die volledig inzicht bieden in bedrijfsprocessen – het kritische vooruitzicht dat nodig is om het succes van een IPA-project te verbeteren



Betere beslissingen door mensen dankzij machine learning

Het zijn echter niet alleen alledaagse, repetitieve taken, zoals data-invoer, waarbij digitale collega’s de menselijke werknemers terzijde zullen staan. Dankzij machine learning die werkt op mensgerichte, kunstmatige intelligentie (AI), zijn robotassistenten ook in staat om mensen te helpen om betere beslissingen te nemen. In de meeste gevallen is technologie eerder aanvullend op menselijke capaciteiten dan dat het die gaat vervangen. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de inzet van technologie voor het evalueren van informatie de komende twee jaar met 28 procent zal groeien, en dat tegen die tijd achttien procent van de besluiten wordt genomen door machines.

Respondenten zeggen ook voordelen te ervaren van de inzet van content intelligence-technologie in hun digitale transformatiestrategie. Zo ziet meer dan 40 procent van de beslissers een stijging met 40 procent in zowel klanttevredenheid als productiviteit van medewerkers. Ruim een derde van de respondenten ziet dat bedrijven sneller reageren op klanten en op nieuwe product- of omzetkansen, en dat er sprake is van verhoogde zichtbaarheid en klantbetrokkenheid.

"De IDC-enquête toont aan dat automatisering mensgericht moet zijn en aangevuld met kunstmatige intelligentie," zegt Jupp Stoepetie, CMO van ABBYY. "Ethisch verantwoorde automatisering draagt bij aan een productiever, gelukkiger toekomst waarin mensen zich concentreren op de echt belangrijke klussen, en in creatief opzicht meer aansprekende en op maatschappelijk vlak meer relevante taken, en klanten het voordeel genieten van betere klantervaringen en snellere service. Bedrijven die early adopters zijn bij de integratie van content intelligence in hun platformen, zullen hiermee een aanzienlijk concurrentievoordeel behalen."



Andere belangrijke bevindingen

De uitgaven voor content intelligence-technologieën stijgen volgend jaar met gemiddeld 31 procent.

De top drie-bedrijfsdoelen waar content intelligence voordeel biedt, zijn: medewerkersbetrokkenheid, klantbetrokkenheid en digitale transformatie.

De top drie-applicaties die werken met data die worden gegenereerd door content intelligence, zijn: klantrelatiebeheer, business intelligence en risicobeheer.

Samenwerking tussen mens en machine biedt nieuwe uitdagingen: 75 procent van de respondenten zegt dat hun organisatie moeite heeft met het aantrekken van mensen met de juiste digitale vaardigheden, terwijl meer dan twintig procent van de respondenten van mening is dat er binnen de organisatie op dit moment onvoldoende vaardigheden of kennis aanwezig is.