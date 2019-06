 Steeds meer Nederlanders combineren verschillende banen

Ruim helft ‘flexipreneurs’ combineert vaste baan met eigen bedrijf - Flexmedewerkers zijn in de afgelopen jaren flink in aantal gegroeid. De teller staat op dit moment op 1,9 miljoen: maar liefst één op de vijf arbeidskrachten in Nederland is een werknemer met een flexibele arbeidsrelatie.



Bovendien houden steeds meer Nederlanders het niet bij één baan, maar combineren zij soms twee of zelfs drie banen. Om al deze medewerkers de waardering te geven die ze verdienen, organiseerde Start People vorige week de derde editie van de Dag van de Flexmedewerker.

Het aantal flexwerkers is in de afgelopen vijftien jaar met maar liefst driekwart gegroeid, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. "Flexmedewerkers zijn ontzettend belangrijk voor de Nederlandse economie. Want zij zijn degene die de pieken opvangen als er op korte termijn extra mensen nodig zijn. Door hun inzet kan het werk bij bedrijven gewoon doorgaan. Alle reden om deze groep werknemers elk jaar tijdens de Dag van de Flexmedewerker in het zonnetje te zetten," vertelt Directeur MKB Simone Groeneboer van Start People. "We zien dat steeds meer Nederlanders zélf bewust voor een loopbaan als flexwerker kiezen. Aan de zijde van de flexmedewerker zijn aan aantal trends zichtbaar, waaronder multi-jobbing, portfolio werken en de groeiende behoefte aan flexibiliteit bij jongeren. Voor veel mensen is een flexibele baan ook de route naar een eigen carrière. Als u duurzaam inzetbaar wilt zijn, is het immers goed om uzelf te blijven ontwikkelen."



Flex steeds meer een persoonlijke keuze

Het aantal werkenden met twee of meer banen neemt toe. Deze trend, ook wel multi-jobbing genoemd, geeft flexibele arbeidskrachten de mogelijkheid om ervaring op te doen bij uiteenlopende opdrachtgevers. De voornaamste redenen voor multi-jobbing zijn de behoefte aan afwisseling, financiële overwegingen of het combineren van werknemerschap met ondernemerschap. Uiteenlopende banen zorgen doorgaans ook voor de ontwikkeling van een diverse ‘skillset’. Ongeveer de helft van de ‘multi-jobbers’ combineert werknemerschap met ondernemerschap. Deze groep houdt zich naast hun werk voor een baas bezig met een eigen bedrijf.



Regie over eigen carrière

Een andere zichtbare trend is portfolio werken, waarbij mensen doelbewust van project naar project werken om de regie over hun carrière te behouden. Ze kiezen liever voor werkzekerheid in plaats van baanzekerheid en selecteren met name projecten waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen. Dit geeft hen de vrijheid te kiezen voor projecten die ze daadwerkelijk leuk vinden, waar hun passies liggen en geeft hen de afwisseling waar ze behoefte aan hebben. Deze groep wordt ook wel ‘flexipreneurs’ genoemd.



Helft millennials wil flex

Ruim de helft van de millennials heeft een duidelijke voorkeur voor een flexibel arbeidscontract. Bij deze groep staat niet alleen flexibiliteit hoog op het wensenlijstje, maar ook de ambitie om zichzelf te blijven ontwikkelen, mee te gaan met de technologische ontwikkelingen en hun skills uit te breiden. Zelfstandig werken binnen duidelijke richtlijnen en kaders vinden zij het belangrijkst als het gaat om autonomie op het werk. Groeneboer: "Bij Start People staat, bij alles wat we doen, de mens centraal. Bij elke kandidaat wordt bekeken welke behoeften er zijn, zodat we hierop gericht kunnen coachen en er uiteindelijk voor zorgen dat iemand duurzaam inzetbaar is. Ook bieden we onze kandidaten de mogelijkheid een opleiding te volgen bij USG People College. Op deze manier helpen we onze flexmedewerkers om zich voortdurend te ontwikkelen. Zodat zij in een snel veranderende arbeidsmarkt zélf de regie over hun loopbaan in kunnen behouden."