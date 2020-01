 46 procent van de Nederlanders verwacht verdere salarisstijging in 2020

Merendeel tevreden over meer nettoloon in nieuwe jaar - Dit jaar gaan werkende Nederlanders zo’n vijf tientjes per maand meer overhouden van hun brutoloon. Met name de werkenden met een modaal inkomen krijgen met ingang van 2020 meer netto salaris. Het merendeel van de Nederlanders is tevreden over het salaris. Zo blijkt uit onderzoek van Visma | Raet afgelopen twee weken onder 1000 Nederlanders.



De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is nog een grote onbekende. 79 procent van de werkende Nederlanders geeft aan dat ze niet op de hoogte zijn van deze wet of niet weten wat de Wab voor hen gaat betekenen.



Mannen verwachten meer loon

Wat verder opvalt, is dat 55 procent van de werkende mannen verwacht dat hun salaris in de loop van dit jaar verder gaat stijgen, versus 37 procent van de vrouwen. Dat terwijl het merendeel van de Nederlanders (54 procent) niet van plan is te vragen om salarisverhoging. 62 procent van de vrouwen geeft aan dat vragen om meer salaris niet aan de orde is versus 46 procent van de mannen. Het extra geld verkregen dankzij de nettoloonstijging zal met name besteed worden aan levensonderhoud, meer vakantie en/of recreatie of de inrichting van het huis volgens het Visma | Raet onderzoek.



Wab

Ondanks dat de Wab gevolgen heeft voor ondernemers geeft slechts 22 procent in deze groep aan bekend te zijn met deze nieuwe wet. Met 22 procent zijn parttime werkers in loondienst iets beter op de hoogte van de Wab dan fulltimers (twintig procent).



Digitale loonstrook

Vijftien procent van de Nederlanders wacht nog altijd op een digitale loonstrook. Het merendeel van de werknemers (53 procent) is tevreden over de informatie die wordt weergegeven op de salarisstrook. Wel zegt 26 procent van de onderzoeksrespondenten dat weergave van de hoeveelheid informatie overzichtelijker kan.



Werken loont

Bij een bruto loon van 3000 euro per maand is het netto loon vanaf 2015 tot nu totaal met meer dan 178 euro toegenomen. Zowel het minimum, modaal als bovenmodale netto inkomen is in de afgelopen vijf jaar gestegen.

De nettoloonstijgingen zijn van toepassing op bruto bedragen die ongewijzigd zijn gebleven en gaan uit van werknemers met een modaal inkomen. De gemiddelde stijging voor werkend Nederland (exclusief gepensioneerden) komt dit jaar neer op 2,2 procent.

Joke van der Velpen, Productmanager wet- en regelgeving bij Visma | Raet: "Ondanks de protesten in een aantal beroepsgroepen afgelopen jaar is het vertrouwen van de werkende Nederlander in een beter salaris flink toegenomen. Waar kort na Prinsjesdag 2019 nog 32 procent van de Nederlanders rekende op een salarisstijging is dat in een paar maanden tijd gestegen naar 46 procent.

Minder goed nieuws is het feit dat veel werknemers nog geen idee hebben wat de Wab voor hen gaat betekenen. Werkgevers moeten in actie komen om hun medewerkers beter in te lichten over de gevolgen van deze nieuwe wetgeving."