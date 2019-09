 Een derde van de werknemers verwacht meer salaris in 2020

Veel Nederlanders zijn tevreden met hun salaris - Bijna één op de drie Nederlanders verwacht in 2020 meer te gaan verdienen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet onder ruim duizend Nederlanders. Opmerkelijk is dat maar liefst 62 procent van de respondenten tevreden is over zijn of haar huidige salaris, terwijl 34 procent van de fulltimers aangeeft beneden modaal te verdienen.



Niet alle Nederlanders zijn positief als het gaat over de verwachtingen voor 2020. Zeven procent van hen verwacht dat het salaris in 2020 daalt. De overige 61 procent denkt dat het salaris gelijk blijft.



Tevreden

Bijna twee derde van de Nederlanders (62 procent) is tevreden met zijn huidige salaris, terwijl 38 procent aangeeft meer te willen verdienen. Vrouwen zijn met 42 procent overigens minder te spreken over hun salaris dan mannen, waarvan 34 procent aangeeft niet tevreden te zijn. Daar komt bij dat een lager percentage vrouwen (27 procent) verwacht dat hun loon in 2020 zal stijgen, terwijl mannen met 37 procent beduidend positiever zijn. Daarnaast is men in Oost-Nederland met zeventig procent het meest tevreden met het salaris. In West-Nederland zijn de respondenten met 42 procent beduidend minder te spreken over de hoogte van hun inkomen.



Modaal

Het modale inkomen ligt in Nederland op € 3.000,- bruto per maand. In totaal blijkt 34 procent van de Nederlanders in fulltime dienstverband minder dan modaal te verdienen. 36 procent van hen heeft een modaal inkomen en 29 procent verdient boven modaal. Van deze fulltimers is 34 procent ontevreden over de hoogte van het salaris, terwijl 66 procent het prima vindt. Of de respondenten die beneden modaal verdienen vaker ontevreden zijn over het salaris is niet onderzocht.