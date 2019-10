 Driekwart van Nederlanders verwacht geen salarisverhoging komend halfjaar

Nederlandse werkenden verkiezen baanzekerheid boven de hoogte van hun salaris - Het merendeel van de werknemers in Nederland denkt geen salarisverhoging te krijgen in 2019. Slechts 25 procent verwacht binnen zes maanden extra loon mee naar huis te nemen. Dit blijkt uit onderzoek onder meer dan 1.000 respondenten door Adzuna.



Uit het onderzoek blijkt dat één op de drie Nederlanders (zeer) tevreden is met het huidige salaris dat zij krijgen. Er zijn grote regionale verschillen tussen de mate van tevredenheid die werknemers ervaren. Vooral in Flevoland (40 procent), Overijssel (39 procent) en Drenthe (36 procent) geven werkenden aan tevreden te zijn met hun huidige salaris. Dit percentage ligt veel lager in provincies als Utrecht (twintig procent), Noord-Holland (25 procent) en Limburg (28 procent), waar werknemers zich vaker onderbetaald voelen.

Meer dan de helft van de werknemers heeft nog nooit een salarisbespreking gehad met hun werkgever, sinds ze bij het bedrijf begonnen zijn. Vooral in Zeeland (73 procent) en Friesland (64 procent) gaan beide partijen zelden het gesprek over het salaris aan. Een andere groep van zestien procent van de werknemers bespreekt minder dan één keer per jaar hun salaris met hun leidinggevende, terwijl twintig procent ongeveer één keer per jaar een vaste salarisbespreking heeft.



Weinig discussie

"Het is opvallend om te zien dat er zo weinig discussie plaatsvindt tussen werkgevers en werknemers over het salaris," reageert Thomas de Schuyter, Regio Manager bij Adzuna. "Men zou verwachten dat beide partijen baat hebben bij het evalueren van de hoogte van het salaris. Zeker in de gespannen Nederlandse arbeidsmarkt, waarin het lastiger wordt voor bedrijven om alle vacatures in te vullen, wil t u vermijden dat werknemers kijken of het gras bij een ander bedrijf groener is."



Andere baan

Van de werknemers die aangeven wèl een salarisverhoging te verwachten in de komende zes maanden, zegt 22 procent van de respondenten dat de kans groot is dat ze naar een andere baan zullen zoeken als ze deze salarisverhoging niet krijgen. Toch vragen werknemers zelden actief om een salarisbespreking met hun werkgever. Zo heeft 79 procent van de respondenten in het afgelopen half jaar zelf niet om een salarisverhoging gevraagd.



Redenen om geen salarisverhoging te vragen

Veelgenoemde redenen om geen salarisverhoging te vragen, zijn: ‘niet weten welk salaris bij mijn profiel past’ (achttien procent), ‘het juiste moment niet kunnen vinden om dit gesprek aan te gaan’ (vijftien procent), en ‘niet goed weten hoe om een salarisverhoging te vragen’ (veertien procent). "Voor een klein deel van de werknemers geldt dat zij net een salarisverhoging ontvangen hebben, of tevreden zijn met hun huidige salaris," licht De Schuyter toe. "Maar het gaat hier om minder dan een derde van de respondenten, wat erop duidt dat een grote groep werknemers wel om een salarisverhoging wil vragen, maar dit momenteel nog niet doet."



Stabiliteit belangrijk

Voor het merendeel van de werknemers is de stabiliteit die hun baan biedt een belangrijke factor om bij hun huidige werkgever te blijven (57 procent), gevolgd door een gezellige sfeer op de werkvloer (38 procent), en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling bij het bedrijf (vijftien procent). Bij slechts veertien procent van de werknemers is de hoogte van hun salaris een motivator om bij hun huidige werkgever te blijven.