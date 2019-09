 Nederlander met modaal inkomen ziet nettosalaris met bijna 50 euro stijgen

Troonrede verrast werkend Nederland - Het netto maandloon van medewerkers met een modaal inkomen stijgt in 2020 met 48,75 euro. Dat is een stijging van 2,2 procent. Dit blijkt uit de eerste doorrekeningen die Visma | Raet direct na het bekendmaken van de Rijksbegroting heeft uitgevoerd.



In de berekening is geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de pensioenpremies.



Positieve troonrede

Joke van der Velpen, Productmanager Wet- en regelgeving bij Visma | Raet: "We hebben mogen luisteren naar een positieve troonrede, waarin bijvoorbeeld opviel dat we versneld naar twee belastingschijven gaan. Dat is mooi, maar voor de Nederlander zijn de gevolgen van de voorgenomen maatregelen op de persoonlijke situatie veel belangrijker. Uiteindelijk wil iedereen weten welk salaris er in 2020 op zijn of haar bankrekening wordt bijgeschreven. Daarom hebben wij de maatregelen direct na de bekendmaking van de Rijksbegroting doorgerekend naar een concreet salaris voor de medewerkers met modaal inkomen. Hiermee kunnen we werkgevers en medewerkers helpen om inzicht te krijgen in de juiste cijfers. We dragen bij aan minder speculatie en grove schattingen door nauwkeurige berekeningen en inzicht te geven. Overigens zegt dit niets over de koopkracht van mensen, het gaat puur om de verruiming in de nettosalarissen van medewerkers in Nederland."



Verrassing voor werkend Nederland

Uit onderzoek van Visma | Raet, onder ruim 1.000 Nederlanders begin deze maand, bleek dat slechts 32 procent van hen verwachtte erop vooruit te gaan. Een grote verrassing dus voor ruim twee derde van werkend Nederland.