Tevredenheid over salaris gedaald na Prinsjesdag

Nederland verwacht toch daling in nettosalaris - Voor maar liefst 78 procent van de Nederlanders was Prinsjesdag vorige week niet te missen. Tijdens Prinsjesdag is er door onze landgenoten met name gelet op de inhoud van de troonrede van Koning Willem-Alexander (33 procent) en op de Miljoenennota (32 procent).



Uit onderzoek onder ruim 1.100 Nederlanders door Visma | Raet blijkt echter dat niet alle Nederlanders even positief gestemd zijn over de gepresenteerde plannen. 41 procent is ontevreden over de ideeën die het kabinet heeft rondom de nettolonen, ondanks dat na de berekening van de HR-dienstverlener duidelijk is geworden dat modaal verdieners er netto bijna 50 euro op vooruit gaan. Daarbij komt dat Nederlanders in de afgelopen drie weken ook minder tevreden zijn geworden over hun huidige salaris. Waar vóór Prinsjesdag nog 62 procent aangaf tevreden te zijn, geeft nu 58 procent dezelfde mening. Dit is een daling van zeven procent.



Uit het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan bleek wat in 2020 de gevolgen zijn voor het nettoloon van de Nederlanders. "Omdat we versneld van drie naar twee belastingtarieven gaan en de arbeids- en algemene heffingskorting worden verhoogd, gaan Nederlanders met een modaal inkomen er in januari 2020 met 2,2 procent op vooruit," vertelt Joke van der Velpen, Productmanager Wet- & regelgeving bij Visma | Raet.

Toch heeft Nederland er minder vertrouwen in, blijkt uit het onderzoek. De week voor Prinsjesdag was één op de drie Nederlanders (32 procent) ervan overtuigd dat het salaris zou stijgen, nu geldt dit nog maar voor een kwart (27 procent).

"De derde dinsdag van september is ieder jaar weer een bijzondere dag, met name omdat het dan duidelijk wordt hoe ons salaris er in 2020 uit gaat zien. Op Prinsjesdag heeft Visma | Raet een tool live gezet, waarop direct zichtbaar is wat de gevolgen van de kabinetsplannen zijn voor het nettosalaris van ieder individu", benadrukt Van der Velpen.