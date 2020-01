 Ondanks krappere arbeidsmarkt stagneert loon

Volgens de Global Skills Index van Hays is er sprake van wereldwijde loonstagnatie - Ondanks de krappere arbeidsmarkt stagneren de lonen. Dit heeft gezorgd voor wereldwijde loonstagnatie, zo blijkt uit de Global Skills Index van Hays. De index score staat wereldwijd op 5,4. Dit is boven de norm van 5. In Nederland is de index 5,5, waardoor de loondruk net iets hoger is.



De index onderzocht de macrotrends, uitdagingen en kansen waarmee de wereldbevolking te maken heeft in 34 arbeidsmarkten.



Nederland scoorde hoger dan de norm

De afgelopen jaren scoorde Nederland hoger dan de norm. In 2015 heeft Nederland voor het laatst onder deze norm, 4,7, gescoord. De afgelopen jaren zijn de wereldwijde werkloosheidscijfers op grote schaal gedaald, in Nederland van 3,8 procent in 2018, het hoogste ooit, naar 3,4 procent in het derde kwartaal van 2019. Het bruto binnenlands product steeg van 789 miljard euro in 2018 naar 806 miljard euro in 2019. Desondanks is er geen stijging in de lonen te zien. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een minimale groei in productiviteit en een sterke groei in parttime en zelfstandig werk.



Groeiende onzekerheid arbeidsmarkt

De groeiende onzekerheden op de arbeidsmarkten omvatten niet alleen loonstagnatie, maar ook een groei in de ‘gender pay gap’. Dit is het verschil in de lonen tussen mannen en vrouwen in dezelfde beroepsgroep. Een eerste mogelijke reden voor de loonstagnatie en de groei in de ‘gender pay gap’ is de groei in de concentratie van bedrijven op één specifieke plek. Een andere reden is de toename van het uitbesteden van verschillende bedrijfsactiviteiten, vaak zijn dit HR processen. Een derde verklaring is de toename van technologie op de werkplek. Daarnaast blijken de lonen in door vrouwen gedomineerde beroepen lager te liggen en gevoeliger te zijn voor globalisering en automatisering. De overheersing van vrouwen in specifieke routinematige beroepen verklaart bijna vijf procent van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.



Gender pay gap

Florentine de Beer, Regional Manager bij Hays over de bevindingen: "Loongroei vlakt over de hele wereld af en de ‘gender pay gap’ bestaat nog steeds. Werkgevers en overheden moeten deze loonstagnatie aanpakken en menselijk kapitaal efficiënter toewijzen om de tevredenheid onder werknemers te verbeteren en productiviteit te verhogen. Retentie van medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap zijn hierbij essentieel. Wij proberen echt als een sparringspartner te fungeren, om zo een gelijke tred te kunnen houden met de arbeidsmarkt."