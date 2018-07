 Hoogte loon belangrijkste voorwaarde voor baan

Voornamelijk millennials op zoek naar hoger maatschappelijk doel - Voor de meeste Nederlanders blijft de hoogte van het loon de voornaamste reden om van baan te wisselen. Maar liefst 79 procent van hen zegt dat ze van baan zouden verwisselen wanneer ze ergens anders meer kunnen verdienen.



Dit blijkt uit onderzoek van Talmark onder 1.046 werkzoekende Nederlanders. Opvallend is dat voornamelijk Millenials graag werken voor een organisatie die een hoger maatschappelijk doel nastreeft. 61 procent van hen zegt dit een belangrijke voorwaarde te vinden voor een toekomstige baan, tegenover slechts 51 procent gemiddeld.



War for talent

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is de war for talent in volle gang. Uit eerder onderzoek van Talmark bleek reeds dat de helft van de werkgevers meer moeite heeft met nieuwe medewerkers te vinden dan nieuwe klanten. "Op dit moment is de vraag naar nieuwe medewerkers gigantisch," zegt Ricardo Risamasu, directeur van Talmark. "Wanneer u als bedrijf openstaande vacatures niet vervuld krijgt, is de werving van medewerkers ineens een strategisch issue geworden. Bedrijven zonder medewerkers komen immers niet vooruit. Een van de manieren waarop bedrijven hun vacatures proberen vervuld te krijgen is door een hoger loon of verbeterde arbeidsvoorwaarden te bieden."



Hoger maatschappelijk doel

Ondanks dat bijna tweederde van de Millenials aangeeft graag te willen werken voor een organisatie die er een hoger maatschappelijk doel op nahoudt, blijkt voor 88 procent van hen betere arbeidswaarden zoals een hoger loon, een belangrijke reden om van baan te verwisselen. Risamasu: "Zo zie je: een hoger maatschappelijk doel speelt mee, maar het loon blijft uiteindelijk toch de belangrijkste voorwaarde om voor een baan te kiezen. Een hoger doel wordt echter steeds belangrijker en is tegenwoordig van grote toegevoegde waarde. We zien dat een groeiend aantal werknemers ook daadwerkelijk iets wil toevoegen in plaats van alleen maar verdienen. Bedrijven die niet van betekenis willen en kunnen zijn in de maatschappij, en in plaats daarvan alleen maar verkopen, verliezen letterlijk de strijd om het aantrekken van talent."



Employer branding

84 procent van de ondervraagden zegt zich voor een sollicitatie te verdiepen in de (werken-bij) website van een potentiële werkgever. Opvallend genoeg stelt bijna de helft van hen dat ze vanwege de vaak gebrekkige informatie op deze websites geen goed beeld van de toekomstige werkgever kunnen vormen. Het is wellicht hierdoor dat vier op de tien ondervraagden aangeeft dat het voor hen niet duidelijk is wat het ‘hogere doel’ van de potentiële werkgever is. Risamasu: "Wanneer het gaat om een ‘hoger doel’ dan betekent dit natuurlijk niet alleen het steunen van een goed doel. Denk als organisatie logisch na, kies iets dat bij u past en zorg er vervolgens voor dat iedereen binnen de organisatie zich hiervan bewust is. Alleen als klanten en potentiële medewerkers geloven wat u belooft, zal u aantrekkelijk zijn. En maak uw beloftes ook waar in alledaags gedrag. Van alleen mooie praatjes en plaatjes, wordt u nog geen hippe organisatie."