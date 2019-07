 Te weinig loon voor één op de vijf werkenden

28 procent is minder gemotiveerd vanwege financiële issues met werkgever - Maar liefst 22 procent van de werkende Nederlanders heeft weleens te weinig loon gekregen van zijn of haar werkgever. Dit blijkt uit onderzoek van AFAS Software onder 1.127 werkende Nederlanders.



Meer dan een kwart van de ondervraagden zegt dat zij vanwege dit soort financiële issues weleens minder gemotiveerd zijn geraakt.

Het lijkt erop dat voornamelijk werkgevers in de zorg en horeca er een potje van maken. Maar liefst een derde van de ondervraagden werkzaam in deze sectoren heeft weleens te weinig betaald gekregen. "Het lijkt erop dat een aanzienlijk gedeelte van de Nederlandse werkgevers de salarisadministratie niet op orde heeft," zegt Bart Grootveld, Productmanager HRM & Payroll bij AFAS Software. "Dit heeft niet alleen directe, maar ook indirecte gevolgen voor de organisatie. Ongemotiveerde medewerkers zijn namelijk minder productief en dit kan leiden tot omzetverlies of andere voor een organisatie schadelijke zaken, zoals een negatieve werksfeer."



Declaraties

Naast onvoldoende salaris zorgen ook declaraties dikwijls voor irritaties onder de respondenten. Zo stelt dertien procent van de ondervraagden dat hun werkgever declaraties over het algemeen te laat betaalt. Wanneer het gaat om het invoeren van declaraties, zegt een op de vijf ondervraagden dat het proces om onkosten te declareren bij hun huidige werkgever te ingewikkeld is. Vooral in de zorg (28 procent) en in het onderwijs (35 procent) is de onvrede hierover groot. "Niet nodig," zegt Grootveld: "Wanneer u kosten maakt voor uw werk, dan moet u dit snel en gemakkelijk kunnen declareren. De technologie van tegenwoordig stelt bedrijven in staat om dit soort processen bijna volledig te automatiseren. Niet alleen zorgt dit voor aanzienlijke kostenbesparingen, maar helpt het ook eventuele ontevredenheid onder medewerkers te voorkomen."



Meer inzicht

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat vier op de tien ondervraagden graag meer inzicht krijgt in hoe zijn of haar loonstrook en/of jaaropgave is opgebouwd. Met maar liefst 51 procent is deze roep om duidelijkheid het sterkst onder zorgmedewerkers. Grootveld: "Het zou elke maand weer een leuk momentje moeten zijn om uw salaris te ontvangen. Daar hoort bij dat u snel en gemakkelijk uw loonstrook kunt inzien en dat die ook makkelijk leesbaar is, waardoor u snel weet of hij klopt. Onbegrijpelijk dat dit inzicht bij een groot deel van de respondenten nog ontbreekt. Met hedendaagse software is het voor werkgevers namelijk een fluitje van een cent om dat te realiseren."