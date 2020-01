 Vijf digitale trends die het bedrijfsleven in 2020 gaan veranderen

Genoeg inspiratie voor de toekomst - Het begin van het jaar is het perfecte moment om terug te blikken en alvast vooruit te kijken. Veel technologische trends passeerden het afgelopen jaar de revue. Niet alleen consumenten werden geconfronteerd met allerlei technologische vernieuwingen, ook bedrijven worden geconfronteerd met digitale innovaties. Stuk voor stuk allemaal veelbelovend om ons zakelijke netwerk te veranderen.



Hoewel niet al deze trends tot uiting kwamen in de praktijk, geven ze wel genoeg inspiratie voor de toekomst. Tom Dehouck, Regional President Continental Europe bij Unit4, neemt vijf van deze trends onder de loep.



1. De opkomst van chatbots

Chatbots en virtual assistants speelden een grote rol bij bedrijven in 2019. Van recruitment op basis van artificial intelligence (AI) tot customer service chatbots; steeds meer bedrijven gebruiken AI om activiteiten te stroomlijnen en de customer experience te verbeteren.

In 2020 worden chatbots nog meer ingezet binnen organisaties en bedrijven. We zullen zien dat steeds meer ondernemingen de analysemogelijkheden van AI-gedreven digital assistants omarmen. Bijvoorbeeld bij het bepalen van eenvoudigere manieren om te werken en om alledaagse taken te automatiseren door middel van machine learning. De opkomst van nieuwe cloudgebaseerde mogelijkheden zorgen hierbij voor een extra stimulans. Denk daarbij aan low code/no-code chatbots, die ook ingezet kunnen worden zonder programmeerkennis.



2. Cloudopslag – de verschuiving naar hybride

Cloudmigratie stond in 2019 centraal binnen bedrijven die data en applicaties verplaatsen naar cloud-gebaseerde omgevingen. Velen voorspelden zelfs dat pure-play cloudopslag de toekomst zou zijn. Door regelgeving, zoals de AVG, merken we echter dat onze klanten zich steeds meer zorgen maken over waar hun gegevens zich bevinden. In 2020 verwachten we dan ook dat dit een belangrijke verschuiving in de cloud-adoptiestrategie zal veroorzaken. Organisaties zullen hybride oplossingen gebruiken om gegevens ter plaatse op te slaan en de cloud inzetten om de beveiliging van hun database te waarborgen. ERP-leveranciers die een hybride oplossing bieden zullen dan ook een voorsprong behalen ten aanzien van pure-play cloudleveranciers, die deze aanpak niet kunnen toepassen.



3. Digitale transformatie van ERP-oplossingen

In 2020 zullen kopers van ERP-oplossingen hun eisen voor leveranciers veranderen. Ze zullen zich steeds meer afkeren van leveranciers die enkel pure ERP-functies bieden. In plaats daarvan zoeken ze naar leveranciers die zowel on-premise als cloudlocaties bieden.

Digitale transformatie is tegenwoordig een cruciale zakelijke overweging. Toch zijn veel ERP-oplossingen die momenteel op de markt zijn, beperkt in de mogelijkheden die ze bieden: ze bieden standaard ERP-functionaliteiten en dat is het zo’n beetje. Met de verschuiving in de verwachtingen van klanten moeten ERP-leveranciers zich zorgen gaan maken over de schaalbaarheid van hun oplossing. Ze moeten ervoor zorgen dat hun platforms hybride scenario's en andere vereisten kunnen ondersteunen om verdere digitale transformatiestrategieën mogelijk te maken.



4. Inzichten van medewerkers cruciaal

Of het nu 2019 of 2020 is, medewerkers blijven de grootste troef voor bedrijven, ongeacht de branche waar ze in zitten. Inzichten van medewerkers helpen bedrijven de juiste richting te bepalen. Als gevolg hiervan zullen we in 2020 zien dat bedrijven een meer strategische benadering van hun Human Capital Management (HCM) hanteren op basis van gegevens en analyses, opgedaan door de mensen die het bedrijf maken. Software op het gebied van talent management kan hierbij een handje helpen.



5. Nieuw talent aantrekken

Degenen die in het millenniumjaar 2000 zijn geboren, worden volgend jaar twintig jaar en gaan aan het werk. Hierdoor moeten organisaties gaan nadenken over wat jonge talenten zoeken in een werkgever. Young professionals stellen namelijk andere eisen aan een werkgever dan oudere generaties: zo vinden ze een hoog salaris minder belangrijk, maar hechten ze wel veel waarde aan een goede werk-privébalans en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Bovendien is deze jonge generatie opgegroeid met de nieuwste technologie, dus u kunt niet van hen verwachten dat ze een technologische downgrade willen ondergaan wanneer ze ergens gaan werken. Jong talent zal dan ook minder snel kiezen voor een bedrijf dat gebruik maakt van verouderde technologieën. Dat betekent dat een transformatie van bedrijfssoftware noodzakelijk is: van ongebruiksvriendelijke software moeten we over naar mensgerichte software die personeel ontlast.