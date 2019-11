Digitale transformatie: innovatie heeft sterk leiderschap nodig ‘Wat is uw superkracht?’ - Het gaat steeds beter met de Nederlandse economie. De digitale transformatie is op handen en er komen steeds meer banen bij. Om als bedrijf relevant te blijven, is het van belang dat u innoveert. Toch blijkt dat het opzetten van een innovatieve organisatie nog niet zo eenvoudig is.





Onno Tjeerdsma, Regional Vice President Northern Europe van Salesforce Platform, vertelt waarom innovatie sterk leiderschap nodig heeft. Tjeerdsma: "De innovatieve mindset op de werkvloer die u nodig hebt om als organisatie te innoveren, is niet makkelijk te realiseren", zegt Onno Tjeerdsma. Volgens hem zijn er drie belangrijke stappen die een organisatie nemen om een meer digitale mindset te krijgen. Alle drie kunnen ze de digitale transformatie stimuleren.



Renoveren: in deze mindset ligt de focus op het efficiënter maken van het huidige bedrijf. Dit betekent vaak een saus van nieuwe technologie over de oude bedrijfsprocessen gooien. Zie het als een oud huis dat u renoveert. U behoudt de basis en met nieuwe technieken en energiezuinige maatregelen kunt u het huis beter maken. Maar u komt nooit tot het niveau van een nieuwbouw-nulenergiewoning.



Evolueren: Hier kijkt u naar de bedrijfsprocessen: Hoe verlopen die vandaag? Staat de klant – en de customer journey - inderdaad centraal? Krijgen de werknemers de juiste prikkels en beloningen en staan de neuzen in dezelfde richting? Hoe zit het met technologie om de visie uit te voeren?



Volledige transformatie: in deze fase en mindset creëert u totaal nieuwe business. Een goed voorbeeld is Marriott dat van een klassiek hotel- en horecabedrijf transformeerde tot een bedrijf dat een end-to-end reiservaring aanbiedt.



‘Wat is uw superkracht?’

Bovenstaand stappenplan klinkt vast simpel, weet Tjeerdsma. "Ik kan het nog eenvoudiger maken. Om succesvol te zijn, start u gewoon bij uw kerncompetentie (één van mijn favoriete tips: Start with WHY). Wat onderscheidt u van anderen in de sector?

Veel bedrijfsleiders hebben nog een mentaliteit uit de vorige eeuw (de derde industriële revolutie). Tjeerdsma: "Ze willen producten sneller, beter en goedkoper maken. In het huidige klimaat, de vierde industriële revolutie, is dat anders. Daar staat het creëren van waarde via de beste klantervaring centraal. Bewuste bedrijfsleiders realiseren snel dat hun ‘superkracht’ hun eigen mensen en bedrijfscultuur zijn. Hun medewerkers zijn capabel en hebben kennis om succesvol te zijn. Maar ze kunnen morgen gewoon vertrekken naar een andere sector en daar net zo succesvol zijn. Dus waarom blijven bedrijven vasthouden aan de gedachte dat ze enkel in hun sector succesvol kunnen zijn?"

Tjeerdsma geeft als tip om dan ook te proberen om een grensoverschrijdende mindset te hebben. "Kijk naar een geheel nieuwe value chain. Kijk bijvoorbeeld naar Amazon: vroeger een gewone webwinkel. Nu halen ze meer omzet uit hun cloudservices met AWS en lanceren ze wereldwijd een nieuw winkelconcept: Amazon Go is een winkel waar geen kassa’s meer zijn en u via de Amazon Go-app de winkel binnenstapt, u boodschappen doet en naar buiten wandelt. De betaling gebeurt rechtstreeks via de app. Of kijk naar Netflix, dat uitgroeide van een postorderbedrijf voor videoverhuur tot een van de belangrijkste streamingdiensten van video online."



‘Weg met de belemmeringen van innovatie’

Tjeerdsma: "De mensen op de werkvloer die uw bedrijf maken tot wat het is, zijn ook vaak de mensen die zeggen: ‘Zo doen we het nu. Het werkt. Dus waarom veranderen?’ Dit wordt meestal nog versterkt door KPI's die interne maatregelen belonen in plaats van een succesvolle klantervaring. Die belemmeringen moeten eruit. Om te innoveren, moet u dus in eerste instantie de juiste vragen stellen. Vraag aan uw klanten wat zij belangrijk vinden, wat zij als ‘succes’ zien. En wellicht moet u dan ook het beloningssysteem herzien zodat het (vastgeroeste) gedrag van uw team helemaal is afgestemd op het succes bij de klanten."



‘Innovatie heeft sterk leiderschap nodig’

"Eén ding is innovatie zeker niet", zegt Tjeerdsma. "Het gaat niet over het opzetten van een innovatiecentrum op een hippe campus of trendy kantoorgebouw voor start-ups, vol met slimme mensen. Als zo’n ‘innovatietempel’ niet gekoppeld is aan klantensucces of de rest van het team, dan werkt het gewoon niet. Innovatie moet beginnen en gedragen worden door de hoogste regionen van een bedrijf: de CEO en de Raad van Bestuur. Zij moeten het elke dag uitstralen en op een strategische manier over innovatie nadenken. Waarom? Omdat de klant dit vraagt. Tal van rapporten geven het aan: consumenten zullen meer dan waarschijnlijk van merk veranderen als een bedrijf niet op hun behoeften anticipeert. Dus als een bedrijf niet innoveert, doet het zelfs niet de meest fundamentele taak om de behoeften van zijn klanten correct in te vullen.

Innovatie vraagt dus om duidelijk leiderschap. Leiderschap dat de neuzen in dezelfde richting krijgt en ook de echte superkrachten herkent. Dan pas is een bedrijf in staat om sneller de volgende innovatie te ontdekken. Dan ziet u sneller de mogelijke kansen op uw pad en kunt u in de vierde industriële revolutie succesvol zijn."

