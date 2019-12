De Digital Workspace Trends van 2020 De integratie van workspace management en endpoint security is een van de belangrijkste taken van CIO's en CISO's in 2020 - Volgens Matrix42 zal automatisering in 2020 steeds belangrijker worden bij het beheer van eindapparatuur en hun omgevingen. Tegelijkertijd zal het creëren van IT-beveiliging op basis van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) belangrijker worden.



Volgens Oliver Bendig, CEO van Matrix42, moeten bedrijven de volgende zes trends voor digital workspace in de gaten houden in 2020:



1. Integratie van workspace management en endpoint security

De digitale transformatie ontwikkelt zich sneller binnen bedrijven dan de kennis op het gebied van beveiliging. Bovendien zullen IT-activiteiten en endpoint security in 2020 meer in elkaar overlopen naarmate IT meer agile wordt. Productiviteit op basis van automatisering scoort in veel bedrijven al hoog, maar IT-beveiliging loopt wat achter. Statistieken laten zien dat een upgrade naar geautomatiseerde endpoint security essentieel is. De integratie van workspace management en endpoint security wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Het doel is om digitaal werken veiliger te maken zonder de productiviteit van werknemers nadelig te beïnvloeden.



2. Optimalisatie van de digital employee experience

Het tekort aan bekwame werknemers blijft toenemen en de concurrentie voor goed opgeleide werknemers neemt toe. Een steeds belangrijker criterium waarop deze bekwame werknemers hun werkgever selecteren, is de digital employee experience (DEX), de ervaring van de werknemer met de digitale platforms die door de werkgever worden aangeboden. De digitale werkplek wordt zo een concurrentievoordeel – of nadeel – in de strijd om talent. Veel organisaties zorgen voor een geoptimaliseerde DEX met geautomatiseerde onboarding op de eerste werkdag van een medewerker: als processen bij een nieuwe baan op dat moment eenvoudig en plezierig zijn is dat een garantie voor een positieve start. Voor een langdurige, prettige gebruikerservaring hebben werknemers toegang nodig tot apps en gegevens, op elk moment, vanaf elk apparaat en overal. Digitaal werk is ontworpen om zo goed als onzichtbaar te zijn voor de werknemer, door op de achtergrond gegevens te coderen en te decoderen en een continue bescherming tegen malware te waarborgen door middel van gedragsanalyse.



3. AI-empowered workspace

Kunstmatige intelligentie- en machine learning-technologieën transformeren moderne werkplekken. Deze technologieën organiseren, structureren en automatiseren processen en zorgen voor meer efficiëntie. Chatsystemen zullen in 2020 nog populairder worden binnen bedrijven, waarbij virtual support agents speciale ondersteuning bieden voor moderne werkruimten en werknemers zich kunnen concentreren op creatieve en complexere aspecten van hun werk. Nieuwere chatbots zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI) en leren voortdurend nieuwe dingen. Virtuele assistenten kunnen technische vragen en vragen over IT-diensten beantwoorden. Ze ondersteunen de IT-afdeling en beheren processen op intelligente wijze. Eén ding is belangrijk om te onthouden: chatbots moeten niet alleen suggesties doen voor oplossingen, maar ze ook zelfstandig uitvoeren. Een virtual support agent kan bijvoorbeeld een probleem met het digitale werkstation in een vroeg stadium detecteren voordat de gebruiker zich hiervan bewust is en vervolgens een ondersteuningsproces op de achtergrond starten of het probleem automatisch oplossen. Zoals bij alle AI-oplossingen, is het ook belangrijk om te zorgen voor eenvoudige en gebruiksvriendelijke communicatie tussen mens en machine die zo menselijk is als mogelijk.



4. Management van cloudkosten

De multi-cloudwereld, met steeds meer cloudservices van hyperscalers zoals Microsoft of Amazon, creëert nieuwe uitdagingen die verder gaan dan het beheer van IT-omgevingen en endpoint-apparaten. Omdat cloud-workloads eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd, leidt dit vaak tot een ongecontroleerde toename van cloud-workloads in de organisatie. Bedrijven hebben meer zichtbaarheid nodig op cloudservices om deze bij te houden, hun IT-kosten te beheren en, indien nodig, licentiekosten en cloud-kosten te optimaliseren. Een geoptimaliseerd cloudlicentiebeheersysteem dat zowel SaaS-applicaties als cloudworkloads op Microsoft Azure of Amazon AWS optimaliseert wat betreft kosten, biedt ondersteuning en meer zichtbaarheid voor IT-beheerders in deze steeds complexere omgeving. Het management moet weten welke contracten en licenties beschikbaar zijn en waar en hoe deze worden gebruikt. De opties voor optimalisatie, vernieuwing en beëindiging moeten eenvoudig te gebruiken en beschikbaar zijn, met één druk op de knop.



5. Gemengde workspace

De trend van outsourcing naar de cloud gaat onverminderd door. Volledige outsourcing is momenteel echter niet mogelijk of zinvol. Naar mijn mening is 'cloud first' de juiste weg, maar niet 'cloud only' – wat betekent dat het digitale werkstation voornamelijk bestaat uit cloudcomponenten én lokaal geïnstalleerde elementen, zoals we zien in Office365. Hier kan eenvoudig toegang tot Office-apps worden gegeven via de browser, maar lokale Office-apps op desktops, laptops en smart-apparaten zullen nog steeds worden gebruikt. Dit wordt steeds meer het gebruiksconcept van bedrijfsapplicaties. De gemengde workspace blijft dus de standaard in 2020: on-premise oplossingen en cloudservices hebben een waardetoevoegende coëxistentie met browsergebaseerde, mobiele en virtuele applicaties. Goede beschikbaarheid, gesynchroniseerde data, uniforme designs en de belangrijkste features zijn gekoppeld aan een naadloze gebruikerservaring.



6. UEBA gaat verder dan beveiliging

Onderscheid maken tussen onschuldige gebruikers en cybercriminelen wordt steeds moeilijker. In toenemende mate krijgen cybercriminelen toegang tot systemen en vermommen ze zich als gebruikers met goede bedoelingen – bijvoorbeeld op basis van social engineering en door een digitale identiteit aan te nemen of door middel van gestolen toegangsgegevens. Zodra cybercriminelen vertrouwde toegang tot een omgeving hebben, is detectie erg moeilijk. Als gevolg hiervan zal User and Entity Behaviour Analytics (UEBA) in 2020 aanzienlijk belangrijker worden. Met behulp van machine learning (ML) kunnen achtergrondinformatie zoals gebruikersgedrag, locatie, gegevensverbruik en gebruikte apps worden opgenomen in een realtime veiligheidsbeoordeling. Afwijkingen worden gedetecteerd en geautomatiseerde reacties worden gegeven. UEBA lost een probleem op zelfs voordat gebruikers zich realiseren dat ze een probleem op hun apparaat hebben. Naleving van gegevensbeschermingsbeleid en -regelgeving is vanaf het begin af aan gegarandeerd. Gebruikers hebben het recht om de verbinding te verbreken.

