 Vier tips voor een mensgericht bedrijf

People centricity is een must voor de levensvatbaarheid van bedrijven - Dat goed personeel de sleutel is naar succes, is voor de meeste bedrijven geen verrassing. Toch wordt er vaker vanuit de klant, dan vanuit de medewerker gedacht. Dat is gek, medewerkers zijn namelijk het visitekaartje van uw organisatie en beschikken bovendien over een schat aan informatie. Met bevlogen personeel kunt u zich onderscheiden van de concurrent.



Het centraal stellen van de mens, ook wel people centricity genoemd, is dan ook niet langer een optie, maar een must voor de levensvatbaarheid van bedrijven. Medewerkers kunnen het verschil maken, maar dan moeten ze wel de basis vormen van uw strategie. Michel Visser, Global Director People Operations & Enablement bij Unit4 geeft vier tips hoe u als bedrijf de mens centraal stelt.



1. Waardering als basis van een gezonde cultuur

Cultuur vormt de basis van een goede sfeer op de werkvloer. Hoewel elk bedrijf zijn eigen recept heeft voor een gezonde cultuur, moet people centricity altijd het hoofdingrediënt zijn. Dat betekent dat managers een cultuur creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen en ondersteuning krijgen om hun volle potentieel te benutten. "Dit kan bijvoorbeeld met een onboardingsprogramma, maar daarnaast geven we medewerkers bij Unit4 ook controle over hun eigen verlofdagen. Zolang medewerkers hun doelstellingen halen, mogen ze zoveel vrije dagen opnemen als ze willen. Op die manier worden ze direct beloond voor hun inzet", aldus Michel Visser. Door betrokkenheid bij de organisatie te stimuleren drukt u namelijk niet alleen een stempel op de sfeer, maar op de organisatie in zijn geheel. Gelukkige medewerkers zijn namelijk productievere medewerkers. Uit een recente studie van IBM en Workhuman blijkt dat de organisaties die het hoogste scoren op employee experience, een verdubbeling van de omzet laten zien. Investeren in een gezonde bedrijfscultuur loont dus.



2. Focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit

Iedereen wil het gevoel hebben zijn steentje bij te dragen aan de maatschappij, en dat geldt ook op de werkvloer. Werknemers zijn daarom op zoek naar zinvol en betekenisvol werk. Bij het zoeken naar drijfveren nemen medewerkers vaak een voorbeeld aan het management. Waarom doen zij wat ze doen? Hoewel veel managers geloven dat zingeving wordt gedreven door harde cijfers, zoals winst of hoge lonen, is de realiteit vaak anders. Met hun werk willen medewerkers namelijk dieperliggende waarden nastreven, zoals gezondheid of vrijheid. Door als manager de kerndrijfveren van uw personeel te onderzoeken en daarop in te spelen, kunt u uw team inspireren en stimuleren om net dat stapje extra te zetten.



3. Geef prioriteit aan waardevolle oplossingen

Een andere belangrijke pijler van people centricity, is dat bedrijfsoplossingen in dienst van mensen moeten staan. Dat betekent dat niet de software, maar de mensen centraal staan. Dit houdt in dat oplossingen zijn ontworpen met efficiëntie en productiviteit in het achterhoofd en intuïtief zijn in gebruik. Administratieve processen moeten daarom zoveel mogelijk vereenvoudigd worden. Op die manier kunnen uw werknemers hun tijd besteden aan waardevol werk, dat hen het gevoel geeft ertoe te doen. Door aan de behoeften en wensen van het personeel te voldoen, laat u zien dat u de groei van werknemers op nummer één zet.



4. Kijk verder dan het eindproduct

Om mensgerichte oplossingen te bouwen, moeten leveranciers de manier waarop zij producten ontwerpen en bouwen opfrissen. Veel organisaties ontwikkelen producten nu op basis van een checklist, in plaats van door echt vanuit de medewerker te denken. Neem bijvoorbeeld de ERP-industrie: veel aanbieders bouwen producten die zijn ontworpen voor productielijnen. Om people centricity te bevorderen, moeten ERP-aanbieders oplossingen bedenken met de insteek het potentieel van de eindgebruiker te benutten. De oplossingen moeten onderdeel zijn van de employee experience, waardoor een hoge kwaliteit voor de eindgebruiker wordt gerealiseerd – ongeacht branche of organisatietype.

Door mensen te laten functioneren als gids voor uw bedrijf, geeft u de cultuur en innovatie van uw bedrijf een boost. Een menselijke strategie stelt medewerkers in staat echte veranderingen te weeg te brengen en zorgt ervoor dat uw bedrijf het verschil kan maken.