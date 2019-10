 Meer focus op ethisch leiderschap, minder op winst alleen

Verschil maken in de manier waarop zaken wordt gedaan’, sterkste drijfveer voor toekomstige leiders - Focus op ethisch en mensgericht leiderschap zal de nieuwe norm voor CEO’s zijn tegen 2025. Dit blijkt uit onderzoek onder Europese CEO’s naar de veranderende visie op leiderschap van managementadviesbureau Korn Ferry.



In het onderzoek door Korn Ferry onder 163 Europese CEO's zegt 95 procent dat men binnen de rol van Chief Executive Officer een steeds grotere nadruk zal leggen op ethisch leiderschap. Bijna alle respondenten zijn het ermee eens dat de focus van CEO's in 2025 zal zijn verschoven van één focus (namelijk: winst) naar drievoudig resultaat onder de streep, bestaande uit mens, planeet én winst.

"CEO's beseffen dat het bedrijfsleven niet alleen meer door winst kan worden geleid als dit ten koste gaat van ethiek en een waardige behandeling van mens en planeet," aldus Frederika Tielenius Kruythoff, verantwoordelijke voor Executive Search bij managementadviesbureau Korn Ferry. "Het wordt steeds crucialer dat leiders managen op basis van transparantie en een focus op het grotere goed."



Drijfveer voor toekomstig leiderschap

Uit het CEO-onderzoek blijkt dat de drijfveer om ‘het verschil te maken’ het belangrijkst is voor de manier waarop de nieuwe generatie leiders zaken zal gaan doen. Als grootste obstakel voor het aankomend leiderschap wordt een tekort aan gekwalificeerd talent voor de realisatie van hun visie genoemd. Tenslotte geloven de ondervraagde CEO's dat technologie de grootste invloed zal hebben op toekomstige bedrijfsvoering, meer dan economische of politieke ontwikkelingen.



‘Purpose’ voorwaarde succes

Een gevoel van missie, en het nastreven van een maatschappelijk doel (of ‘purpose’) binnen een organisatie is volgens het onderzoek de belangrijkste factor voor het toekomstige succes van een CEO, gevolgd door flexibiliteit (‘agility’) en het open staan voor verandering, en op nummer drie staat het naleven van normen en waarden.