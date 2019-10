 'Ongezonde snack op netwerkborrel niet meer van deze tijd'

Bij de helft daalt organisatie van borrel in achting als eten niet goed is - Maar liefst 25 procent van de Nederlanders vindt ongezonde hapjes op netwerkborrels vandaag de dag niet meer kunnen. Dit blijkt uit onderzoek van BoxBites onder 308 werkende Nederlanders.



Bij 57 procent van hen daalt de organisator van de borrel in achting als het eten van matige kwaliteit is.

Het lijkt erop dat vooral vrouwen gefrituurde kaasstengels en bitterballen op borrels niet kunnen waarderen. Zo vindt een derde van hen deze snacks niet meer van nu. Onder mannen is slechts negentien procent deze mening toegedaan. "Ik denk dat frikadelletjes en bitterballen nooit helemaal van de borrelplank zullen verdwijnen, omdat ze simpelweg té geliefd zijn. Wel denk ik dat groentesnacks, zoals courgetterolletjes met kaas en pastinaakchips de komende jaren flink aan populariteit zullen winnen," zegt Anouk Diamant, mede-eigenaar van BoxBites.



Liever gezond

Vier op de tien ondervraagden denkt dat de meeste mensen liever gezonde dan ongezonde hapjes eten op netwerkborrels. Ook hier zien we grote verschillen tussen de geslachten: 46 procent van de vrouwen denkt dat men liever gezond snackt tegenover 34 procent van de mannen. Het bedenken van gezonde alternatieven voor de vlammetjes en minikaassoufflés blijkt echter nog lastig voor een gedeelte van de respondenten. Een kwart van hen kent namelijk niet veel verantwoorde hapjes die in plaats van de bittergarnituur gereserveerd kunnen worden.

"Ik denk dat veel mensen bij verantwoorde snacks denken aan vegetarische bitterballen en bami-schijven zonder vlees, maar dat het vegetarisch is, betekent niet dat het ook gezond is," aldus Diamant. "Er bestaan echter genoeg gezonde hapjes die het prima doen op netwerkborrels. Denk aan: olijven, wortels met humus, ongezouten noten en haring." Voor sommige ondervraagden zijn de gefrituurde snacks zelfs reden om weg te blijven bij netwerkborrels. Acht procent van hen gaat namelijk niet naar een borrel als ze weten dat er ongezonde hapjes voorgeschoteld worden.