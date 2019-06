 Hoe eerlijk zijn Nederlanders over zelf veroorzaakte autoschade?

Tegen stilstaand object gereden meest voorkomende autoschade - Per ongeluk schade aan andermans auto veroorzaken is altijd vervelend. Uit onderzoek van Allsecur blijkt dat 67 procent van de Nederlanders weleens schade heeft gereden. Hoe gaan automobilisten hiermee om?



En hoe eerlijk zijn zij over het opbiechten van zelf veroorzaakte autoschade? Het blijkt dat de helft van de Nederlanders een krasje niet reden genoeg vindt om een briefje achter te laten bij de gedupeerde. Deukschade daarentegen wordt wel door de meerderheid gemeld.



Eerlijke Nederlanders

Hoe groter de autoschade, hoe eerlijker de Nederlanders zijn. Zo zegt de helft (50 procent) zo fatsoenlijk te zijn om bij zelf veroorzaakte lakschade hun contactgegevens achter te laten. Bij deukschade meldt het overgrote deel (78 procent) de schade aan de gedupeerde. Ondanks de eerlijkheid van de meeste automobilisten is er toch een kleine groep die geen melding zou maken van lak- (acht procent) of deukschade (drie procent).

Een opvallend verschil is dat 65-plussers vaker hun gegevens achterlaten bij veroorzaakte schade dan millennials (achttien-34 jaar). Zo blijkt dat meer dan de helft (59 procent) van de 65-plussers een melding maakt van lakschade tegenover 42 procent van de millennials. Ook bij deukschade laat 82 procent van de 65-plussers een briefje achter, terwijl 73 procent van de millennials zegt dit te doen.



Vrouwen reageren emotioneel bij autoschade, mannen vooral praktisch

Totale paniek of een praktische instelling? Uit het onderzoek blijkt dat mannen en vrouwen anders reageren bij autoschade. Zo denkt bijna de helft (46 procent) van de vrouwen op dat moment: "Ik schrik mij een ongeluk en loop rood aan, wat moet ik nu doen?!" tegenover negentien procent van de mannen. Mannelijke automobilisten denken daarentegen vaker gelijk aan praktische zaken als het achterlaten van de gegevens (48 procent) of de stijging van de verzekeringspremie (twintig procent). Ook geeft vijf procent van de mannen aan vaak te doen alsof er niets is gebeurd bij het veroorzaken van deukschade in tegenstelling tot één procent van de vrouwen.



Top vijf autoschades

Een op de drie Nederlanders (33 procent) zegt nog nooit schade te hebben gereden, waarbij opvalt dat meer vrouwen (37 procent) dan mannen (29 procent) dit aangeven. Toch heeft twee derde van de automobilisten dus weleens autoschade veroorzaakt. Wat zijn dan de meest voorkomende oorzaken van autoschade?



Dit is de top vijf:

Tegen een stilstaand object gereden (paaltje, boom, lantaarn): 40 procent Betrokken geweest bij een kop-staart botsing: twintig procent Tijdens het inparkeren kras- of lakschade veroorzaakt: dertien procent Lakschade veroorzaakt door het openen van de autodeur: elf procent Tijdens het inparkeren een deuk(je) veroorzaakt: tien procent