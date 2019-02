 Zelfrijdende auto: kwart Nederlanders houdt stuur liever in eigen hand

41 procent vindt autorijden saaier worden door zelfrijdende auto’s - Steeds meer autofabrikanten werken aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en de vólledig autonome auto op de weg lijkt in de nabije toekomst waarheid te worden. Allsecur onderzocht hoe Nederlandse automobilisten denken over de zelfrijdende auto.



Zo blijkt dat 39 procent van de Nederlanders negatief tegenover deze innovatie staat, terwijl 29 procent hier positief over denkt. Voornaamste reden voor deze afkeurende mening is dat 23 procent liever zelf rijdt dan dat zij de controle uit handen geven.



Veiligheid voorop

Er bestaat veel discussie over de voor- en nadelen van de zelfrijdende auto en het blijkt dat de meningen nog erg verdeeld zijn in Nederland. Zo zegt driekwart (78 procent) van de Nederlanders die hier positief tegenover staan vooral de extra veiligheid en de afname van het aantal ongelukken te waarderen. Ook de kortere reistijd door het voorkomen van files (52 procent) wordt als pluspunt genoemd, evenals het zuiniger rijden (31 procent). Aan de andere kant zegt ruim de helft (58 procent) van de Nederlanders die hier negatief tegenover staan dat zij liever zelf rijden en de controle houden. Daarnaast twijfelen vooral vrouwen (49 procent) aan de veiligheid van de zelfrijdende auto, tegenover een derde (32 procent) van de mannen.



Eerst zien, dan geloven

De nuchtere Hollander wacht de ontwikkelingen graag rustig af. Zo zegt 37 procent van de Nederlanders die hier negatief tegenover staan dat zij eerst maar eens moeten zien of de zelfrijdende auto goed werkt. Toch heeft een derde (36 procent) vertrouwen dat de zelfrijdende auto de toekomst is. Vooral mannen (47 procent) zien de vooruitzichten rooskleurig in ten opzichte van vrouwen (26 procent). Ook op het gebied van vertrouwen in deze futuristische auto zijn vrouwen wat terughoudender; slechts twee procent van de vrouwen zou hier volledig op durven te vertrouwen, tegenover twaalf procent van de mannen.



Verveling versus ontspanning achter het stuur

Niet meer sturen en meer tijd voor andere bezigheden klinkt ideaal. Een vijfde (twintig procent) denkt dan ook dat autorijden hierdoor aangenamer wordt, waarbij opvalt dat meer mannen (24 procent) dan vrouwen (vijftien procent) dit vinden. Daar tegenover staat dat 41 procent denkt dat zelfrijdende auto’s het autorijden saaier maken. Wat zouden Nederlandse automobilisten doen als zij niet meer hoeven te sturen? Dit is de top vijf bezigheden:

59 procent Radio of muziek luisteren

33 procent Kletsen met medepassagiers

25 procent Achteroverleunen en niets doen

24 procent Eten of drinken

20 procent Appen Voorlopig liever gewone dan zelfrijdende auto

Op dit moment zou tien procent van de Nederlanders een zelfrijdende auto boven een ‘gewone’ auto verkiezen, waarbij wederom de vrouwen (vijf procent) hier minder open voor staan dan de mannen (zestien procent). Niet verrassend dat vrouwen dan ook verwachten dat zij zichzelf pas over zo’n 22 jaar in een zelfrijdende auto zien rijden, terwijl mannen zich dit over gemiddeld zestien jaar wel kunnen voorstellen. Op de grote vraag wie zij verantwoordelijk achten bij een ongeluk met een zelfrijdende auto, zegt de helft (50 procent) dat dit bij de autofabrikant ligt, gevolgd door de gebruiker zelf (41 procent).