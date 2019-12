 Werkend Nederland snel afgeleid

Nederlanders voelen zich ruim de helft van hun tijd niet productief - Afleiding door collega’s is de grootste factor waardoor Nederlandse werknemers hun werk niet goed kunnen uitvoeren. Uit het Future of Work-onderzoek dat door Microsoft onder 500 Nederlandse medewerkers is uitgevoerd, blijkt dat ‘gestoord worden door collega’s’ met bijna een kwart (22 procent) de grootste afleidingsfactor is.



Meedoen aan vergaderingen en telefoontjes (zeventien procent), het zoeken naar informatie (twaalf procent) en zelfafleiding (tien procent) behoren ook tot de grootste afleidingsfactoren. Daarnaast geven de respondenten aan dat meer dan de helft van hun tijd verspild wordt door niet-productieve vergaderingen en onnodige e-mails.



Bedrijfscultuur doorslaggevend in mate van productiviteit

Volgens het onderzoek is een innovatieve bedrijfscultuur belangrijk om afleiding bij werknemers tegen te gaan en de productiviteit te bevorderen. "Hoe beter werknemers in staat zijn hun werk te uitvoeren op de manier die bij hen past, hoe beter de uitkomst daarvan zal zijn," aldus Microsoft.

De innovatieve bedrijfscultuur wordt voornamelijk gekenmerkt door een continue stroom van nieuwe en verbeterde producten, processen en methoden op de werkvloer. De resultaten laten zien dat er tussen een zeer innovatieve en minder innovatieve bedrijfscultuur ook verschillen zichtbaar zijn. Medewerkers in zeer innovatieve bedrijfsculturen zijn productiever, flexibeler, zelfstandiger én kunnen beter samenwerken. Zo geeft meer dan de helft aan (58 procent), dat men makkelijk met een collega aan een project samenwerkt, tegenover 33 procent in een minder innovatieve bedrijfscultuur. Deze medewerkers kunnen zich ook eenvoudiger focussen op één taak (66 procent) en sneller beslissingen nemen (66 procent).



De rol van de leidinggevende

Daarnaast wordt de invloed van leidinggevenden en de productiviteit van medewerkers vaak onderschat, stelt Microsoft. Volgens het onderzoek zijn medewerkers die meer vrijheid krijgen in hun werk, 10 procent productiever dan medewerkers waarbij dit niet het geval is. Wanneer medewerkers meer vrijheid en ruimte ervaren, zijn zij twintig procent gemotiveerder om ideeën te delen en samen te werken met collega’s. Ook zijn zij minder bang om iets tegen hun leidinggevende te zeggen of om fouten te maken, concludeert het onderzoek.

Hans van der Meer, Business Group Lead van Microsoft 365: ‘’Teamwork is de kern van waar het werk van nu en de toekomst naartoe gaat. Hierin staat de mens centraal. Gefocust werken draagt aanzienlijk bij aan productiviteit: een toestand waarin medewerkers in staat zijn om al hun energie om te zetten en zich volledig te concentreren op één taak. Deze focus is van groot belang voor de productiviteit en het zorgt ervoor dat medewerkers in een gefocuste toestand gelukkiger zijn in het werk dat zij doen. Een win-win situatie, waardoor er geen ruimte is voor zelfafleiding, het missen van vergaderingen en het zoeken naar inspiratie. Technologie kan hier een ondersteunende rol bieden om samenwerking en teamwork nog efficiënter en productiever te maken. Hierdoor ontstaat er een bedrijfscultuur die innovatie stimuleert en het maximale haalt uit een open cultuur, technologie en fysieke ruimte."