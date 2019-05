 Generatie Z is het meest productief op een druk kantoor

Babyboomers geven de voorkeur aan werken in stilte - Meer dan de helft van generatie Z (55 procent) en de millennials (56 procent) geeft ondanks de afleiding die erbij komt kijken de voorkeur aan een open kantooromgeving.



Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Future Workplace, uitgevoerd in opdracht van Plantronics. De resultaten laten zien hoe de vier moderne werkende generaties denken over hun werkomgevingen en zaken als het stimuleren van productiviteit, hoe ze functioneren op kantoor en hoe ze omgaan met afleidingen.

"Als u beseft hoeveel verschillende werkstijlen en generaties samenkomen op één plek, is het niet zo gek dat iedereen aangeeft te worden afgeleid op het werk," zegt Amy Barzdukas, CMO en Executive Vice President van Poly. "Ook blijkt uit het onderzoek dat de juiste combinatie van technologie en omgeving afleiding kan verminderen en productiviteitsverhogend werkt. En dat is ook waar werknemers om vragen."



Verschillende bevindingen uit het onderzoek:



Mensen van alle leeftijden werken graag op kantoor – maar dan wel zonder lawaaierige collega’s. Harde praters worden beschouwd als de grootste kantoorafleiding.

Bijna alle (99 procent) werknemers geven aan dat ze worden afgeleid op hun individuele werkplek.

Meer dan de helft (51 procent) zegt dat afleidingen het moeilijk maken om telefoongesprekken goed te verstaan of goed hoorbaar te zijn. Ook beïnvloedt afleiding de concentratie (48 procent).

Collega’s zijn de schuldige: 76 procent van alle ondervraagde werknemers gaf aan dat hun grootste afleiding bestaat uit een collega die hard praat aan de telefoon. 65 procent geeft aan dat het gaat om een collega in de buurt die (te hard) praat.

93 procent raakt regelmatig gefrustreerd door afleidingen tijdens een telefoon- of videogesprek. Toch geven generatie Z en millennials de voorkeur aan de kantoortuin. Mogelijk komt dit doordat ze aangeven dat ze productiever zijn in drukke omgevingen en meer neigen samen te werken dan andere generaties.

De helft van de werknemers geeft de voorkeur aan een kantoortuin. Hoe jonger, hoe groter de voorkeur: 55 procent van generatie Z en 56 procent van de millennials werkt liever in een kantoortuin – vergeleken met 47 procent van generatie X en 38 procent van de babyboomers.

Meer dan de helft van generatie Z (52 procent) zegt het meest productief te zijn wanneer het kantoor druk is of ze met anderen praten; 60 procent van de babyboomers geeft aan het meest productief te zijn als het stil is.

Twintig procent van generatie Z brengt tenminste de helft van zijn dag door aan de telefoon, in een videogesprek of een conferencecall. Hetzelfde geldt voor slechts zeven procent van de babyboomers.

Andere werkstijl

"Generatie Z maakt een steeds groter deel uit van het personeelsbestand. Ons onderzoek laat zien dat deze generatie een geheel andere werkstijl heeft dan voorgaande generaties," zegt Jeanne Meister, medeoprichter van Future Workplace. "Er werken vandaag de dag vier generaties onder één dak, wat inhoudt dat bedrijven de traditionele definitie van een productieve werkomgeving moeten heroverwegen. Ook is het belangrijk dat ze kijken naar hoe al deze medewerkers het beste kunnen samenwerken."



Generatie Z en millennials gaan beter om met afleidingen dan oudere generaties

35 procent van generatie Z gebruikt een koptelefoon tegen afleiding. Slechts 16 procent van de babyboomers doet hetzelfde.

40 procent van generatie Z en de millennials gaat weleens op een comfortabelere plek – zoals een bank of fauteuil – zitten om te werken. Meer dan de helft van de babyboomers werkt alleen op hun hoofdwerkplek.

Vergeleken met generatie Z geven drie keer zo veel babyboomers toe geen oplossing te hebben voor het omgaan met afleidingen in de open kantooromgeving.

Minder afleiding op kantoor

Opvallend genoeg laten de onderzoeksresultaten zien dat bijna drie op de vier mensen bereid is vaker op kantoor te werken – en dus productiever te zijn – als werkgevers meer zouden doen om afleidingen te verminderen. Er is dus een grote kans voor IT, HR en de afdeling facility om hiervoor de handen ineen te slaan. Negen van de tien respondenten zegt gefrustreerd te raken van afleidingen tijdens telefoon- of videogesprekken. Daarnaast geeft het grootste deel van de werknemers die afhankelijk zijn van telefoon- en videoconferencing aan dat afleidingen zijn terug te dringen met behulp van betere technologie (56 procent) en het wegnemen van achtergrondlawaai (56 procent). Meer dan de helft van de werknemers denkt dat hun organisatie afleiding op kantoor kan verminderen door stilteruimten of -zones te creëren, regels in te voeren over acceptabele geluidsniveaus en de kantoorindeling te veranderen.