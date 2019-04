Andere tijdvreters zijn eindeloos vergaderen, administratieve rompslomp en e-mail - De productiviteit kan flink onder druk komen te staan door afleiding van collega’s. Een grote groep medewerkers wordt één tot vijf keer op een dag gestoord door collega’s (32 procent).



24 procent wordt zes tot tien keer per dag gestoord en 21 procent zelfs meer dan tien keer. Door dergelijke onderbrekingen – hoe kort ook – verliezen werknemers hun concentratie. Bijna één op de vijf respondenten (negentien procent) zegt dat het gemiddeld elf tot 30 minuten duurt voordat zij weer gefocust zijn. Dit blijkt uit het onderzoek ‘4 keer tijd voor goed HR-beleid: productiviteit’ dat is uitgevoerd onder 1.019 werknemers door Protime, specialist in workforce management oplossingen.



Vergaderen vreet tijd

Helaas zijn er nog meer tijdvreters op de werkvloer die de productiviteit negatief beïnvloeden. De respondenten is gevraagd wat voor hen de grootste tijdverspillers zijn. Vergaderingen staan met stip op één. Op de tweede plaats komt administratieve rompslomp en op de derde plaats e-mail.



Productiviteitslek op de werkvloer

Hoe is het gesteld met de doelstellingen op gebied van productiviteit? Achttien procent van werkend Nederland geeft aan dat productiviteit en de daarbij behorende doelstellingen nooit besproken worden in hun organisatie. Bij nog eens twaalf procent is productiviteit alleen een agendapunt als het niet goed gaat. 28 procent zegt dat het slechts één keer per jaar aan bod komt. Productiviteit heeft dus geen hoge prioriteit bij bedrijven. Slechts negentien procent van de medewerkers gaat wekelijks met de manager om tafel om te praten over productiviteit. Opvallend is dat vooral medewerkers in een leidinggevende positie hun productiviteitsdoelstellingen vaak bespreken. 36 procent van de leidinggevenden doet dit iedere week.

Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland: "Als u wilt sturen op productiviteit ontkomt u er niet aan om de doelstellingen en voortgang continu te bespreken. Biedt medewerkers de juiste faciliteiten om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Een optimale samenwerkingsomgeving vermindert niet alleen het aantal e-mails en vragen, het geeft ook inzicht in de meest actuele status van taken en projecten. En dat is een belangrijke randvoorwaarde voor een productieve organisatie."