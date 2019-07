 Autovakantie: spannendste situaties en grootste irritaties

Links rijden spannendste buitenlandse verkeerssituatie - Voor de eerste regio’s in het land is de zomervakantie reeds begonnen en dat zorgt de komende tijd weer voor lange files naar het zonnige zuiden. Uit onderzoek van Allsecur blijkt dat 92 procent van de Nederlanders de beruchte zwarte zaterdagen probeert te vermijden.



Wat zijn de grootste irritaties tijdens de rit naar de zonbestemming? En wat vinden Nederlandse automobilisten de spannendste verkeerssituaties in het buitenland?



Links rijden en korte invoegstroken zorgen voor klamme handjes

Tijdens een autovakantie naar het buitenland komen zeer uiteenlopende routes voorbij, van smalle bergpassen tot lange tunnels, maar ook andere verkeersregels en wisselend gedrag van automobilisten. Het blijkt dat twee derde (68 procent) van de Nederlandse vakantiegangers het links rijden in Groot-Brittannië het meest spannend vindt. Vrouwen (72 procent) krijgen hier nog meer de zenuwen van dan mannen (65 procent). Op nummer twee staan de korte invoegstroken op de Italiaanse wegen (55 procent), gevolgd door het rijden in de Oostenrijkse bergen (50 procent). Bij 39 procent breekt het zweet uit als zij door de lange tunnels in Zwitserland rijden.



Fileleed naar het zonnige zuiden

Gedurende de lange autorit naar de vakantiebestemming zijn files vaak een bron van ergernis. Zo zegt een derde (31 procent) weleens uren op de Franse Route du Soleil te hebben stilgestaan en nog eens dertien procent heeft urenlang fileleed gehad voor de Zwitserse Gotthardtunnel. Bij elf procent was het oponthoud zelfs zo extreem dat zij onderweg een extra overnachting moesten boeken om hun reis de volgende dag pas weer te kunnen vervolgen.



Geen pretje; met een volle blaas in de brandende zon

Urenlang in de file staan is natuurlijk geen pretje. Welke andere zaken in de auto maken het leven van de Nederlandse automobilist op weg naar hun vakantiebestemming niet gemakkelijker? Dit is de top vijf ergernissen:

Nodig naar het toilet moeten (71 procent) Oncomfortabel zitten (55 procent) Brandende zon door het raam (51 procent) Zeurende kinderen op de achterbank (43 procent) Buitenlandse radiozenders (23 procent) Goed voorbereid op autovakantie

Het blijkt dat vijftien procent van de automobilisten weleens schade heeft gereden tijdens hun autovakantie in het buitenland. Om zelf niet de veroorzaker van de files te zijn, gaan Nederlanders goed voorbereid met de auto op vakantie. Zo zegt 96 procent ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van de geldende verkeersregels en verplichte autoattributen. Ook checkt een ruime meerderheid (64 procent) voor vertrek of hun autoverzekering nog steeds in orde is en laat 62 procent hun auto door de garage keuren. Zo kunnen zij veilig en onbezorgd op weg naar de zon!