Drie handige chat-apps voor op kantoor

Communiceer slim via desktop en mobiel - Communicatie blijft een belangrijk topic binnen professionele organisaties. Er zijn veel verschillende manieren om te communiceren binnen het kantoor.



Hoe waarborgt men snelle communicatie via desktop en smartphone en blijft het zakelijk? Hieronder beschrijft Tele2 mobiel drie slimme chat apps die zowel op desktop en op mobiel te gebruiken zijn.



Slack

Sinds 2013 timmert Slack flink aan de weg. Na investeringen van onder andere Google nam de start-up een grote sprong richting miljardenbedrijf. In Slack is per onderwerp gemakkelijk een chatroom aan te maken en kan men zeer grote bestanden onderling delen. Daarnaast is privé chatten ook een goede optie die zowel op desktop en op de smartphone gemakkelijk te bedienen is.



Google Hangouts

Google heeft semi private hangouts gecreëerd waar men de beste ideeën met collega’s kan uitwisselen. Het handige is dat niet meteen hele bedrijf deelneemt aan deze gesprekken. Er is een optie om alleen relevante collega’s uit te nodigen, dat houdt de conversatie scherp en raakt men niet afgeleid door derden die eigenlijk niets in de hangout hebben te zoeken. Naast deze privémodus biedt Google de optie om Google docs te delen, en zo heeft iedereen in de hangout meteen toegang tot deze documenten.



Skype for business

Naast het reguliere Skype biedt Microsoft ook Skype for Business aan. Het grote verschil met de gewone Skype is dat de Outlook agenda gekoppeld is aan de status van de gebruiker. Zo kunnen collega’s zien of iemand in ‘meeting’ of ‘busy’ is. Daarnaast kunnen er tot 250 mensen toegevoegd worden aan online vergaderingen en is het hele Office pakket van Microsoft pakket geïntegreerd, zodat er gemakkelijk bestanden kunnen worden uitgewisseld.

Uiteraard is het geheel erg goed beveiligd en kan men gemakkelijk alle accounts beheren. Vergeleken met de twee andere apps ligt het zwaartepunt van Skype op chatten, meetings en online presentaties, terwijl bij de twee andere apps het gemakkelijk delen van gigantische bestanden belangrijker meer uitgelicht wordt.