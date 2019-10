 Drie populaire project management apps voor managers

Wat is uw favoriete project-app? - Managers die te maken hebben met projecten gebruiken vaak project management software bijvoorbeeld om informatie te ordenen en om deadlines te bewaken. De laatste jaren hebben softwareleveranciers naast traditionele software-oplossingen ook veel apps ontwikkeld.



Veel van deze apps bevatten functionaliteiten om te koppelen met andere software, om processen te automatiseren. Een reden voor Tele2 Mobiel om in dit artikel te kijken naar drie populaire project management apps.



Monday.com

Dit gebruiksvriendelijke platform (voorheen: ‘Dapulse’) maakt het mogelijk om teams, projecten en taken te beheren. Het platform werkt met templates; vooropgemaakte sjablonen waarin workflows beheerd kunnen worden. Voor veel managers is Monday een fijn programma dat het mogelijk maakt om een helicopterview te hebben over verschillende projecten. Inmiddels zijn er zo’n 3 miljoen gebruikers en het platform is nog steeds groeiende. Het minder fijne van Monday is het gegeven dat er geen gratis variant is; alle varianten zijn betaald.



Rodeo

Managers die campagnes willen draaien kunnen direct uit de voeten met Rodeo. Met deze tool kunnen gebruikers snel transparantie creëren in activiteiten (taken), kosten, uren en budgetten. Ook het beheren van offertes, facturen en rapportages is mogelijk met deze software. Gebruikers prijzen deze tool om de ruime aanwezig van features, variërend van realtime KPI-monitoring tot Activiteit Timers. Naast projectmanagement is het dus ook een handige app voor administratievoering. Net als Monday.com is ook Rodeo echter niet in een gratis variant te gebruiken.



Getscope

Managers die op zoek zijn naar een complete all-in-one project management app kunnen eens kijken naar Getscope. Met deze app kunnen verschillende projectmethodes naast elkaar gebruikt worden. Denk hierbij aan Waterval, Scrum en/of Kanban. Maar ook ook rapportages en uren kunnen beheerd worden met Getscope. Een bijkomend voordeel is dat ook deze tool real-time insights kan geven. Ook deze tool is niet gratis te krijgen, maar relatief gezien is het een voordelige oplossing voor projectmanagers.