 Drie handige kantoorapps in 2019

Profiteer van gratis apps om beter te plannen - Plannen en organiseren zijn twee van de meest voorkomende taken die u op kantoor zult verrichten. Mogelijk maakt u gebruik van systemen, softwarepakketten of andere tools die het kantoorleven vergemakkelijken.



Ook apps voor op de smartphone of tablet worden steeds vaker ingezet om dagelijkse taken soepeler uit te voeren. In dit artikel gaat Tele2 in op drie van deze kantoor apps.



Scanbot

Een artikel scannen? Dit hoeft anno 2019 niet meer via een traditionele scanner. Ook via een mobiele telefoon wordt dit mogelijk gemaakt, met behulp van Scanbot. Met deze app wordt het u mogelijk gemaakt om belangrijke documenten, zoals formulieren en contracten, gemakkelijk in te scannen. Scanbot zorg ervoor dat het bestand netjes wordt geschaald. Ook de hoekjes van het document worden netjes afgewerkt en recht gezet, zodat u het makkelijk naar uzelf kunt mailen, uiteraard in PDF-formaat. Verder kan Scanbot teksten herkennen (waardoor u makkelijk in tekstdocumenten kunt zoeken).



Evernote

Als kantoormedewerker krijgt u er ongetwijfeld mee te maken: ‘to-do-lijstjes’. Voor de een een handig geheugensteuntje en voor de ander een ergernis. Hoe u er ook over denkt, to-do-lijsten hebben zich bewezen als efficiënte manier om taken gedaan te krijgen. Evernote maakt dit nog efficiënter. Met deze app kunt u handige en overzichtelijke lijsten maken. Het mooie van deze app is dat on-afgeronde taken makkelijk versleept kunnen worden naar andere dagen. Het is dus meer dan een simpele lijstenmaker. Notities, aantekeningen of aanvullingen noteren? Evernote maakt het mogelijk. Daarnaast is de app ook op uw laptop te installeren, waardoor u uw aantekeningen te allen tijde bij de hand heeft.



Any.do

Bent u als kantoormedewerker verantwoordelijk voor planning en organisatie? Dan is de app Any.do praktisch onmisbaar. Deze app is als het ware een kalender waarmee u alles kunt. U kunt er taken mee inplannen, herinneringen vastzetten, to-do-lijstjes maken en uw werkweek inplannen. Zo vergeet u nooit wat er op de planning staat. De app is ook in staat reminders te sturen als pushbericht, het ultieme geheugensteuntje.



Met behulp van bovenstaande apps zal uw kantoorleven een boost krijgen als het aankomt op planning, organisatie en documentatie. Bijkomend voordeel is dan ook dat alle genoemde apps gratis te downloaden zijn.