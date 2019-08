 Vijf gratis anti-virus apps voor uw Android

Bescherm uw smartphone tegen ongewenste indringers - Per ongeluk een virus binnenhalen op een telefoon, het is waarschijnlijk iedereen al eens overkomen. Gelukkig zijn er verschillende apps op de markt die uw Android telefoon tegen de risico's van schadelijke malware kunnen beschermen.



1. Norton Mobile Security

De app Norton Mobile Security is om te beginnen een echte aanrader. Naast het opsporen en verwijderen van malware, biedt deze app namelijk meer opties om u te helpen bij het beschermen van uw telefoon. Zo kunt u via de app namelijk ook gebruik maken van een in-app zoekmachine om onveilige zoekresultaten gelijk te kunnen inzien. De app detecteert daarnaast ook onveilige Wi-Fi netwerken. Zo blijven uw persoonlijke gegevens altijd veilig.



Norton Mobile Security is gratis te downloaden voor Android.



2. Avast Mobiele Beveiliging

Ook Avast Mobiele Beveiliging kunt u op uw telefoon zetten om uzelf te beschermen tegen online bedreigingen via e-mail, telefoon, geïnfecteerde websites of sms-berichten. Met de app kunt u malware opsporen, verwijderen maar ook detecteren vóórdat het (per ongeluk) geïnstalleerd wordt. Avast biedt echter meer dan alleen bescherming tegen virussen. Zo zijn enkele andere (betaalde) functies: een fotokluis, een VPN en een energiebesparingsstand.



Avast Mobiele Beveiliging is gratis te downloaden voor Android.



3. AVG

De app AVG biedt tevens gratis opties om uw Android te beschermen tegen schadelijke virussen en malware. Zet de app op uw telefoon en voer een uitgebreide scan uit tegen virussen. De app scant niet alleen uw apps, maar ook uw instellingen en bestanden. Ook AVG biedt naast virusbescherming nog andere opties, zoals het opschonen van uw geheugen en het vergrendelen van apps met een pincode. Ook kunt u uw telefoon makkelijk volgen via Google Maps bij verlies of diefstal.



AVG is gratis te downloaden voor Android.



4. Bitdefender

In 2015, 2016 en 2017 werd Bitdefender volgens AV-Test uitgeroepen tot het beste beveiligingsproduct. Heeft u vervelende virussen op uw telefoon? Dan kunt u deze gemakkelijk en gratis verwijderen via Bitdefender. De gratis proefperiode loopt echter wel na 14 dagen af en daarna zult u over moeten stappen op een bepaald abonnement. U krijgt hier echter veel voor terug, zoals onder andere een malware scanner, een VPN, een app lock en netwerkbeveiliging.



Bitdefender is gratis te downloaden voor Android.



5. Kaspersky Mobile Antivirus

Kaspersky biedt naast een betaald abonnement, ook gratis opties aan. Gratis gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op verschillende manieren beschermen. Bijvoorbeeld via de anti-virusbeveiliging die virussen blokkeert. Ook kunt u gratis een on demand achtergrond scan uitvoeren waarbij virussen, spyware, ransomware en Trojaanse paarden worden opgespoord en verwijderd.



Kaspersky Mobile Antivirus is gratis te downloaden voor Android.