Perry van der Weyden is CIO of the Year 2019 Winnaar weet in een complexe omgeving resultaten te boeken - Perry van der Weyden, CIO van Rijkswaterstaat (RWS), is winnaar van de CIO of the Year Award 2019. Hij dankte de prijs aan zijn doorslaggevende rol in de digitale ontwikkeling van zijn organisatie.



"Het is mooi om te zien dat een CIO bij de overheid het zo goed doet, daar waar je tegenwoordig veel kritiek hoort over IT bij de overheid," aldus juryvoorzitter Bernhard van Oranje. "Perry van der Weyden is een CIO die tegen de stroom in durft te zwemmen en resultaten weet te boeken in een complexe omgeving met veel stakeholders."

Perry van der Weyden kwam op meerdere onderdelen van het selectieproces als beste uit de bus, zoals de totaalscore van de Digital Acceleration Index (het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek door BCG, The Boston Consulting Group) en het intensieve leiderschapsassessment van Squadra.

"We hebben voor een leider gekozen die initiatief neemt. Je kunt dat bijvoorbeeld zien aan de manier waarop hij binnen RWS een data-lab heeft opgericht. Dat lab heeft aan de basis gestaan van het intensieve gebruik van data door de gehele RWS-organisatie", aldus Van Oranje.



CIO of the Year

De CIO of the Year Award werd op dinsdag 26 november uitgereikt tijdens de CIODAY in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Naast de uiteindelijke winnaar waren Sjoerd Blüm (Schiphol Group), Eric Overvoorde (Royal HaskoningDHV), Anton Rutten (Rabobank), Mario Suykerbuyk (Eneco) en Ben Wishart (Ahold Delhaize) genomineerd voor de titel.



Digitale revolutie

Bij RWS groeit het aandeel van de IT-functie in het primaire proces. De digitalisering doet zijn intrede bij de monitoring van alle verkeersstromen op weg en water, en beheer en onderhoud van de wegen, vaarroutes en objecten als viaducten, tunnels, bruggen, sluizen en waterkeringen. Dit komt vooral tot uitdrukking door de inzet van sensoren voor datawinning en de ontwikkeling van algoritmes voor een datagedreven sturing. "We zijn de slag aan het maken van traditioneel naar voorspelbaar beheer en onderhoud", zegt Van der Weyden. "Op dit moment zijn we objecten aan het voorzien van sensoren om ze te volgen en de status te kunnen voorspellen. Een tweede belangrijke stap is de inzet van data-analytics, waarbij actuele informatie, omgevingsfactoren en historische data worden samengevoegd en geanalyseerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld voorspellen op welke plaatsen het asfalt sneller zal slijten." Een ware digitale revolutie aan de industriële kant van RWS, noemt Van der Weyden het. Met al deze activiteiten heeft RWS inmiddels een IoT-platform ontwikkeld waar sensortechnologie en data-analytics samen komen. Door het aansluiten van de objecten op dit IoT-platform krijgt RWS steeds meer smart objecten.



Onderscheidende visie

Rob Beijleveld, CEO van ICT Media en initiatiefnemer van de CIO of the Year Award, vindt Van der Weyden een lichtend voorbeeld in de overheidswereld. "Je ziet dat hij soms op onconventionele wijze digitale initiatieven van de grond weet te krijgen, onder het motto ‘show, don’t tell’. Vervolgens weet hij die initiatieven ook te laten groeien en er draagvlak voor te vinden."



Ook de andere juryleden waren zeer te spreken over de uiteindelijke winnaar. Ze wezen op zijn grote organisatie-sensitiviteit en de manier waarop hij weet in te spelen op kansen. Ook zien ze Van der Weyden als ‘disruptief, iemand die conventies doorbreekt’. Hij heeft binnen RWS een strategie gedreven door digital weten te realiseren. "Binnen de overheid kunnen we hem, gebaseerd op onze benchmarkresultaten, zonder meer als een digitale leider kwalificeren," aldus de jury.



Juryproces

Bij de CIO of the Year Award is een strikt en objectief proces gevolgd, waarbij de prijs is toegekend aan degene die het hoogst scoort op geleverde prestaties en de manier waarop hij of zij in zijn/haar rol en functie staat. Dat er uiteindelijk één winnaar is gekozen, betekent geenszins een negatieve beoordeling van de andere genomineerden. Zij waren allemaal podiumwaardige kandidaten.

In de beoordeling door BCG en Squadra telden zaken mee als performance, perceptie door de business, alsmede persoonlijke competenties. De afsluitende jurybijeenkomst in de Pinnacle Tower in Amsterdam, waar alle genomineerden present waren, gold als een laatste validatie van het selectieproces.



Kernjury

De kernjury werd dit jaar gevormd door Arthur Govaert (CIO Platform Nederland en RadboudUMC), Marc Schuuring en Jacqueline Govers (Boston Consulting Group), Tjibbe van der Zeeuw (Squadra), Rob Beijleveld (ICT Media) en Arnoud van Gemeren (CIO Magazine). Bernhard van Oranje (Levi9 Global Sourcing) is juryvoorzitter. Nieuw in het gezelschap was Bouke Hoving (ING), winnaar van de CIO of the Year Award in 2017, die voor de verkiezing van 2020 plaats zal maken voor de winnaar van 2018: Hylke Sprangers (Talpa Network). Het gezelschap werd ook dit jaar in het kader van de persoonlijke assessments bijgestaan door Bianca van der Zeeuw van Plan-B.



Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Drie op tien werknemers vinden dat organisatie digitaal achterloopt Perry van der Weyden is CIO of the Year 2019 Hoe kiest een groeibedrijf tussen vast of tijdelijk personeel? Gerelateerde nieuwsitems CIO: digitaliseren workflows verbetert resultaten cruciale bedrijfsfuncties CIO worstelt met IT-performance door complexiteit cloud migratie CIO onderzoek: certificaten veroorzaken vaker storingen CIO vreest voor omzetverlies door IoT-performanceproblemen