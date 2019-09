 CIO worstelt met IT-performance door complexiteit cloud migratie

Onderzoek naar uitdagingen voor CIO’s in softwaregedreven hybride multicloud wereld - Dynatrace maakt de resultaten bekend van een wereldwijd onderzoek onder 800 CIO’s naar hun grootste uitdagingen. Daaruit blijkt dat digitale transformatie, migratie naar cloud computing en toenemende klantverwachtingen zowel de IT-complexiteit vergroten als de kosten voor het managen daarvan.



Veel ondervraagde CIO’s maken zich zorgen over het effect van deze ontwikkelingen op de IT-performance en business.



Belangrijke onderzoeksresultaten:

CIO’s maken zich het meest zorgen over mogelijke reputatieschade (52 procent) en omzetverlies (49 procent).

IT-teams zijn momenteel 33 procent van hun tijd bezig met het oplossen van performanceproblemen, wat bedrijven gemiddeld zo’n drie miljoen euro per jaar kost, versus 2,3 miljoen euro in 2018.

88 procent van de CIO’s verwacht dat AI cruciaal wordt om de IT-complexiteit te managen. Software transformeert elke markt

Elk bedrijf in elke markt transformeert naar een softwaregedreven organisatie. De wijze waarop ze communiceren met klanten, de klantbeleving en productkwaliteit garanderen en businessprocessen optimaliseren, wordt steeds afhankelijker van applicaties en multicoud-omgevingen. De druk om deze kritische applicaties en omgeving goed te laten presteren heeft grote gevolgen voor IT-professionals:

44 procent van de ondervraagde CIO’s maakt zich zorgen over het voortbestaan van hun organisatie als ze de IT-performance niet kunnen managen.

Als de complexiteit blijft toenemen, zegt 74 procent van de CIO’s dat het extreem moeilijk wordt om de performance efficiënt te managen. ‘Cloud-first’ strategie vergroot complexiteit

Cloud computing heeft het mogelijk gemaakt dat organisaties zowel sneller kunnen innoveren, als beter voldoen aan de behoeften van klanten. De ‘enterprise cloud’ is tegenwoordig een dynamische, hybride, multicloud en schaalbare omgeving, gebaseerd op honderden technologieën, miljoenen coderegels en miljarden afhankelijkheden. De huidige digitale transformatie gaat echter verder dan het verplaatsen van applicaties en apps naar de cloud, omdat de manier waarop ze worden ontwikkeld, geïmplementeerd en gebruikt fundamenteel verandert. Het merendeel van de ondervraagde CIO’s gebruikt al, of zijn binnen twaalf maanden van plan om te gaan gebruiken: microservices (88 procent), containers (86 procent), serverless computing (85 procent), PaaS (89 procent), SaaS (94 procent), IaaS (91 procent) en private clouds (95 procent).

Transacties via een mobiel apparaat of webapplicatie passeren gemiddeld 37 verschillende technische systemen of componenten. Dit vergroot uiteraard de IT-complexiteit en de benodigde inspanningen voor het managen van de performance.



Klanten verwachten topkwaliteit service

Klanten verwachten tegenwoordig topkwaliteit service. Als daar onvoldoende aan wordt voldaan kunnen ze eenvoudig een concurrerend aanbod uitproberen en minder goede ervaring delen via social media. Uit het onderzoek blijkt ook in welke mate organisaties worstelen met invloeden op de klantexperience, veroorzaakt door toenemende IT-complexiteit. De afgelopen twaalf maanden hebben de ondervraagde CIO’s gemiddeld zes storingen meegemaakt die een negatieve impact hadden op de klantexperience en de omzet of bedrijfsprocessen.



IT-teams staan onder toenemende druk

Digitale transformatie, migratie naar cloudtoepassingen en kritischere klanten zetten IT-teams onder een toenemende druk om te presteren. Dat blijkt onder andere uit de volgende onderzoeksresultaten:

76 procent van de ondervraagde CIO’s heeft geen compleet inzicht in de applicatie-performance binnen cloud-omgevingen.

78 procent is gefrustreerd over de hoeveelheid tijdsbesteding die nodig is voor monitoren van verschillende cloud-omgevingen bij het implementeren van nieuwe services

IT-teams besteden 33 procent van hun tijd aan het tackelen van performanceproblemen CIO’s denken dat AI uitkomst kan bieden

Op de vraag naar mogelijke oplossingen voor de genoemde uitdagingen, antwoordt 88 procent van alle CIO’s te verwachten dat AI uitkomst kan bieden om de toenemende complexiteit te managen.

"Als de toenemende complexiteit de capaciteit en competenties van IT-teams boven het hoofd groeit, heeft het geen zin om meer mensen in te zetten," zegt Bernd Greifeneder, oprichter en CTO van Dynatrace. "Dan hebben organisaties een compleet andere aanpak nodig, gebaseerd op AI. Daarom hebben wij vanaf scratch een ‘all-in-one’ platform ontwikkeld, met een deterministische AI kern. Deze oplossing levert zowel correlaties als echte causaliteit. Tevens is er in vergelijking met ‘machine learning’ methoden geen lange leerperiode nodig."



Het 'Top Challenges for CIO's in a Software-Driven, Hybrid, Multi Cloud World rapport is gebaseerd op wereldwijd onderzoek door Vanson Bourne in opdracht van Venafi, onder 800 CIO's van bedrijven met meer dan 1000 medewerkers.