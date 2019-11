 2019: Arbeidsmarkt blijft op kantelpunt

Een miljoen mensen zoeken actief naar een baan - De huidige arbeidsmarkt, haar dynamiek en mobiliteit duiden op een gezonde werknemersmarkt. Schaarste en krapte zijn hoog, het aantal baanwisselaars en werkzoekenden groeit ten opzichte van een jaar geleden (derde kwartaal 2018), dit gecombineerd met het aantal werkende personen, de groei in nieuwe banen en de lage werkloosheid.



Tegelijkertijd wijst de richting van de trend op een afkoeling van de arbeidsmarkt richting meer evenwicht. Indicatoren gemeten in het derde kwartaal 2019 door Intelligence Group die daarop duiden zijn o.a. een zeer lichte daling van de sourcingsdruk (-0,1 procent) in vergelijking met het tweede kwartaal 2019. Een trendbreuk na een onafgebroken stijging sinds 2012 van één van de meest verklarende datapunten over schaarste op de arbeidsmarkt. En ook de daling van de verwachte zoekduur naar een nieuwe baan is na zes jaar tot stilstand gekomen. Een andere indicator die duidt op een kantelpunt is de werkloosheid, gemeten door het CBS, die al vijf maanden op rij stijgt.



Een miljoen actieve baanzoekers

Twaalf procent van de Nederlandse beroepsbevolking is actief op zoek naar een andere baan. Ten opzichte van het derde kwartaal in 2018 is dit een stijging van 33.000 personen naar 1 miljoen baanzoekers. Ruim 46 procent van Nederlandse beroepsbevolking is niet actief op zoek, maar staat wel open voor ander werk. Naast een hogere activiteit, is het aantal personen dat ook daadwerkelijk van baan is gewisseld toegenomen t.o.v. het derde kwartaal 2018. De dynamiek en mobiliteit op de arbeidsmarkt zijn daarmee hoog. Tegelijkertijd met deze dynamiek aan de werknemerskant, is er al vijf maanden stijging van werkloosheid (bron: CBS) en al meer dan een jaar daling van het aantal uitzenduren (bron: ABU). De arbeidsmarkt balanceert daarin, vergelijkbaar met het tweede kwartaal 2019, op een kantelpunt waarbij de richting van de trend een afnemende spanning op de arbeidsmarkt impliceert. Een constatering die het CBS ook maakt.



Bijna een op de drie personen beroepsbevolking in Q3-2019 benaderd voor een baan

Ten opzichte van een jaar geleden is het percentage mensen dat is benaderd door een werkgever of bureau nog gestegen met bijna 29 procent naar 31,3 procent. Dat betekent dat bijna 1 op de 3 personen uit de Nederlandse beroepsbevolking afgelopen kwartaal is benaderd door een werkgever of bureau voor een baan. Deze trend was sinds 2012 onafgebroken groeiend tot aan het derde kwartaal van 2019. Toen is deze voor het eerst sinds dat deze gemeten wordt gedaald, al was dit maar zeer minimaal met 0,1 procent

"De kanteling van de arbeidsmarkt gaat erg traag, omdat niemand goed zicht heeft op de implicaties van onder andere de invoering van de WAB en de naderende Brexit. Deze vertraging zorgt nu voor een afname van de spanning. Tegelijkertijd zijn de krapte en schaarste nog groot op de Nederlandse arbeidsmarkt," aldus Geert-Jan Waasdorp, eigenaar Intelligence Group. "Het is onze verwachting dat in de komende kwartalen de arbeidsmarkt elk kwartaal iets minder goed wordt en meer richting een normaal evenwicht gaat."



De meest actuele informatie is terug te vinden op ‘Arbeidsmarkt in cijfers’.