Nederlandse bedrijven niet klaar voor Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) Een op drie organisaties heeft nog nooit van WAB gehoord - Er is nog veel werk te verzetten voordat de Wet Arbeidsmarkt in Balans over – iets meer dan – twee maanden ingaat. Zo heeft een derde van het Nederlandse bedrijfsleven nog nooit van de WAB gehoord.



Dit blijkt uit een onderzoek van CG Research in opdracht van Manpower Nederland onder 517 werkgevers en HR-verantwoordelijken. Van alle ondervraagden weet daarnaast de helft (49 procent) niet wanneer de nieuwe wet van kracht wordt.

"De voorlichtingscampagne waarmee het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een week geleden is gestart om werkgevers en werknemers te informeren over de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is niet aan dovemans oren gericht," zegt Janine Bos directeur van Manpower Nederland. "Het verrast me dat er nog steeds bedrijven niet goed voorbereid zijn. Zelfs van de respondenten die eindverantwoordelijk zijn voor HR weet 50 procent niet wanneer de WAB wordt ingevoerd. En er verandert veel. Stel: u maakt gebruik van oproepkrachten die op 1 januari 2020 al een jaar voor je werken. Dan moet u hen op 1 januari een aanbod doen voor een vast aantal uren. Hebt u daar vooraf geen rekening mee gehouden, dan heeft u in het nieuwe jaar meteen een budgetuitdaging."



Kennis WAB ontbreekt

Van de bedrijven die wel van de WAB hebben gehoord, kent 25 procent de inhoud niet of nauwelijks. Dat lijkt acceptabel, maar op individuele onderdelen van de wet is de kennis nog onvoldoende. Want naast oproepovereenkomsten verandert er het nodige op het gebied van de transitievergoeding (vanaf dag één in plaats van na twee jaar), payrolling (zelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerker) en WW-premie (hoger voor flexibel personeel). Met deze wijzigingen is respectievelijk 42 procent (transitievergoeding), 50 procent (payrolling) en 46 procent (WW-premie) van de respondenten niet of nauwelijks bekend. Bos: "Het is natuurlijk taaie kost, maar we raden ondernemers echt aan zich in de wet te verdiepen. Anders hebt u namelijk geen idee welke gevolgen deze voor jouw organisatie heeft. Maakt u bijvoorbeeld veel of weinig gebruik van oproepkrachten? En hebt u payrollers voor u werken? Het is allemaal van invloed."



Gevolgen WAB voor veel bedrijven onduidelijk

Van de totale steekproef weet slechts een op de drie respondenten (32 procent) welke gevolgen de WAB heeft voor hun bedrijf. Maar er is hoop. Minimaal twee derde van de ondervraagden geeft aan informatie over (onderdelen) van de wet te hebben opgezocht of dit in de toekomst te gaan doen. Doorsturen Reageer

