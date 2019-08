 Kloof tussen gevraagd personeel en gewenste baan groeit

Videovacatures zijn een kans voor bedrijven - De spanning op de arbeidsmarkt is hoger dan ooit en in bepaalde sectoren lopen de personeelstekorten nog altijd op. Volgens Monsterboard is het aantal vacatures in onder andere de techniek, IT, productie/fabricage, logistiek, bouw, horeca en de zorg alleen maar verder toegenomen ten opzichte van vorig jaar.



Ondanks de kansen in deze sectoren voor werkzoekenden, zoeken zij juist ook in andere functiecategorieën naar werk. Zo werden functies in sales, logistiek, IT, finance, en engineering het afgelopen halfjaar (januari tot en met juni 2019) het meest bekeken op Monsterboard.nl, zo blijkt uit data van het recruitmentplatform.



Uit de data blijkt ook dat in de logistiek & transport en de IT-branche vraag en aanbod dichter bij elkaar liggen. Hoewel het aantal vacatures in deze sectoren nog altijd hoger is dan het aantal kandidaten ziet Monsterboard dat deze vacatures wel vaak worden bekeken. Deze vacatures staan respectievelijk op nummer 1 en nummer 3 in de top 5 van meest bekeken functiecategorieën onder werkzoekenden.



Personeelstekorten in de IT-branche

Vooral de plaats van IT functies in de top 5 is opvallend volgens Jort Wassenaar, Managing Director Monsterboard Benelux, UK & IE. "In 2017 stonden IT functies nog op nummer 2, vorig jaar op nummer 4. Dit jaar laat die functiecategorie met een derde plaats dus weer een lichte stijging zien. Dat is voor bedrijven die hard op zoek zijn naar IT’ers goed nieuws, maar we zien ook dat vraag en aanbod in deze branche niet altijd aansluiten: er is bijvoorbeeld ruimer aanbod van IT helpdeskmedewerkers en systeembeheerders, terwijl bedrijven zoeken naar developers die juist weer schaars zijn. Daarbij zien kandidaten dat de kansen in andere sectoren voor het oprapen liggen. Kijk bijvoorbeeld naar de logistiek, deze sector is in de top 5 gestegen van een derde naar de tweede plek." aldus Wassenaar.



Kandidaten overtuigen

De tekorten in onder andere de IT, logistiek, horeca en zorg zullen volgend jaar niet minder worden, verwacht Monsterboard. Er liggen daar dus nog genoeg kansen voor werkzoekenden. Bedrijven moeten medewerkers alleen wel zien te vinden en ook behouden. Wassenaar: "Een jonge IT’er haal je niet meer over met een standaard vacaturetekst, je zal als werkgever alles uit de kast moeten trekken om op te vallen. Videovacatures bijvoorbeeld zijn echt een kans voor bedrijven om de aandacht van gewilde en moeilijk vindbare kandidaten te trekken.