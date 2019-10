 Arbeidsmarkt slaat om: aantal vacatures daalt

Verdere krimp van vacatures verwacht - Voor het eerst in jaren daalt het aantal vacatures. In het derde kwartaal van 2019 was het vacatureaanbod 5,3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.



Al dit hele jaar was een afname van de groei in het aantal vacatures te zien, maar afgelopen kwartaal is voor het eerst sinds eind 2013 een daadwerkelijke daling van het aantal vacatures gemeten. Dit blijkt uit een analyse van Intelligence Group op vacaturedata van Jobfeed.



IT incasseert grootste klappen

De grootste klappen vallen in de IT. Het aantal vacatures dat werd gemeten in de informatie- en communicatietechnologie nam af met meer dan een kwart (-26 procent). Vooral voor programmeurs waren er fors minder vacatures in het derde kwartaal. In de top vijf beroepen waarvoor het aantal vacatures het snelst is gekrompen, staan maar liefst vier type programmeurs: programmeur C, C++ (-71 procent), programmeur JavaScript (-59 procent), programmeur .net (-56 procent) en programmeur ASP (-48 procent). De top vijf wordt afgesloten door een niet-programmeur: medewerker promotieteam telde 45 procent minder vacatures.

Naast de IT daalde het aantal vacatures sterk in onder andere de vakgebieden communicatie, marketing en PR (-22 procent), persoonlijke dienstverlening (-21 procent), recreatie, sport & toerisme (-veertien procent) en beleid & bestuur (-twaalf procent).



Intermediairs bemiddelen minder

Uit de analyse blijkt voorts dat vooral intermediairs (uitzenders) minder banen bemiddelen. De krimp van vacatures gemeld via de uitzendbranche is veel groter dan die via de werkgevers zelf. Dit is in lijn met de cijfers van de ABU, die al sinds eind vorig jaar een daling van het aantal uitzenduren laten zien.



Perspectief

De afname van het aantal vacatures moet overigens wel in perspectief worden geplaatst. In de afgelopen jaren steeg het aantal vacatures zeer sterk. Nu is er sprake van een daling, maar het absolute aantal vacatures is nog steeds erg hoog. Wel is het een belangrijk nieuw signaal in de kentering van de economie.

Voor na 2019 wordt - bij de huidige economische vooruitzichten - een verdere krimp van vacatures voorzien, hoewel het volume aan vacatures nog steeds relatief hoog zal zijn.

Dit blijkt uit het prognosemodel vacatures van Intelligence Group. Op basis van dit model voorzagen ze al eerder een daling van het aantal vacatures voor 2019 en de jaren erna.

Mochten de vooruitzichten voor de Nederlandse economie overigens verder verslechteren (economische groei onder de procent en werkloosheid boven de vier procent) - bijvoorbeeld als gevolg van een harde Brexit, toegenomen handelsspanningen en/of een verdere verzwakking van de Europese economie - dan zal het aantal vacatures nog veel sterker dalen.