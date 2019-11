 De strijd om talent op de Nederlandse arbeidsmarkt

Een nieuwe aanpak voor recruitment op maat - Met een beroepsbevolking van 9,2 miljoen en een werkloosheidspercentage van slechts 3,3 procent, ofwel 319.000 mensen is de Nederlandse arbeidsmarkt een van de hoogst ontwikkelde in de EU en zelfs wereldwijd.



Maar die ogenschijnlijke sterkte dreigt nu een groeibelemmerende factor te worden voor bedrijven, de economie en werkzoekenden, zo blijkt uit een onderzoek van Jobrapido en Intelligence Group naar de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt en de ervaringen van werkzoekenden.



Hoge vacaturedruk

Het lage Nederlandse werkloosheidscijfer in combinatie met een van de hoogste vacatureniveaus in de EU (3,3 procent tegen gemiddeld 2,3 procent) wijst op een hoge vacaturedruk en daarmee een toenemende uitdaging voor bedrijven: tekort aan arbeidskrachten. Steeds meer bedrijven lopen tegen hun groeigrenzen aan als gevolg van dit verschijnsel. Volgens data van Intelligence Group] had 25 procent van de werkgevers in Q3 van 2019 problemen met productie of andere activiteiten als gevolg van een tekort aan gekwalificeerde werknemers.



Baan vinden blijft moeilijk

Des te opvallend is het dat het onderzoek van Jobrapido onder Nederlandse werkzoekenden – ondanks die lage werkloosheid en problemen om de juiste mensen te vinden – aangeeft dat de meerderheid van de respondenten (58 procent) van mening is dat het vinden van een baan in Nederland nog steeds moeilijk (39 procent) of heel moeilijk (negentien procent) is.

"In de markt is sprake van een paradox. Die moeten we oplossen om bedrijven te laten groeien en mensen vooruit te helpen in hun loopbaan," zegt Rob Brouwer, CEO van Jobrapido. "Er is een nieuwe aanpak nodig om de huidige mismatch in recruitment te corrigeren."

Het is de kunst relevante vacatures onder de aandacht te brengen van relevante kandidaten,



Groter tekort arbeidskrachten

Onderzoeksgegevens bevestigen dat het tekort aan arbeidskrachten de afgelopen vijf jaar is gegroeid. Wat begon met een stijging van slechts drie procent in 2015, volgend met twee grote pieken in 2017 en eind 2018. Nu is het een constant probleem waarbij één op de vier bedrijven dit probleem ervaren. Sectoren zoals verhuur van goederen en andere zakelijke diensten (42 procent), transport en opslag (32 procent) en informatie en communicatie (31 procent) worden het meest getroffen door een tekort aan arbeidskrachten.

Leegstandsdruk is de verhouding tussen één persoon die een baan zoekt en het aantal gerelateerde vacatures. De volgende beroepen staan in hierin het meest onder druk: installatie, reparatie en onderhoud (14: 1), engineering (8: 1), (7: 1), transport (4: 1) en Productie (4: 1). De meest gewilde beroepen, zoals klantenservice medewerkers en productiemedewerkers, vertonen ook een leegstandsdruk van 5: 2, terwijl beroepen als onderhoudstechnicus, vrachtwagenchauffeur en magazijnmedewerker een zorgwekkende leegstandsdruk van 5: 1 vertonen.

Vanuit regionaal perspectief is de leegstandsdruk het hoogst in provincie Utrecht met een druk van 5: 1. Dit betekent dat er vijf vacatures beschikbaar zijn voor één actieve werkzoekende. De provincie Noord-Holland heeft een druk van 4: 1, wat nog steeds een enorme schaarste is. Hetzelfde geldt voor Noord-Brabant en Gelderland, met een verhouding van 4: 1.