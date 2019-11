 Bijdrage flexkantoren aan economieën buiten de Randstad €3,7 miljard in 2029

Flextrend creŽert banen - De toenemende trek van flexibele kantoorruimte naar buiten de Randstad en kleinere steden creëert een flexeconomie die in het volgende decennium meer dan €3,7 miljard zou kunnen bijdragen aan lokale economieën.



Dit blijkt uit recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Regus. De toename van lokaal werken wordt grotendeels gedreven door grote bedrijven die een flexibel werkbeleid voeren. Deze bedrijven stappen af van louter centrale hoofdkantoren en geven werknemers in toenemende mate de mogelijkheid te werken buiten de grote stedelijke hubs in flexibele werkruimtes. De meeste werkgevers doen dit om het welzijn van werknemers te verbeteren door hun mensen toe te staan dichter bij huis te werken, maar ook vanuit financiële overwegingen en om de productiviteit te verhogen. Daarnaast zien veel bedrijven het als kans om talenten aan te trekken en huidige te behouden.



Economische stimulans door de sandwicheconomie

Naast dat het direct banen oplevert, komen flexkantoorplekken ten goede aan de lokale economie. Dit wordt gedeeltelijk verklaard door de zogenoemde sandwicheconomie: bedrijven die zich vestigen in kleine steden of aan de randen van een grotere stad nemen lokale producten en diensten mee én tegelijkertijd werknemers die lokaal geld uitgeven.

Daarnaast biedt de mogelijkheid tot flexibel werken betere loopbaankansen voor werknemers die willen werken in de buurt van waar ze wonen.



Werkgelegenheid

Het onderzoek toont aan dat het totaal aantal toekomstige banen dat naar schatting wordt ondersteund door de vestiging van een van flexkantoor in Nederland, 222 banen op nationaal niveau zal bedragen. Hiervan zouden naar verwachting 139 banen ten goede komen aan de inwoners van de stad of het dorp waar het flexkantoor gevestigd wordt. Het onderzoek voorspelt dat tegen 2029 de bijdrage van een nationaal netwerk van flexkantoorplekken in Nederland kan resulteren in meer dan 65.000 mensen die werkzaam zijn in een flexkantoor, wat extra werkgelegenheidskansen biedt voor omwonenden oplopend tot meer dan 40.000 banen.