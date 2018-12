Amsterdam Europees koploper flexibele kantoorruimte

Flexibele kantorenmarkt is in vijf jaar verdrievoudigd - In Nederland is de flexibele kantorenmarkt de afgelopen vijf jaar bijna verdrievoudigd, tot een totale omvang van 1,1 miljoen m2. Amsterdam is met ruim 5,6 procent flexibele kantorenvoorraad de Europese marktleider.



In de overige grote Nederlandse steden varieert de flexibele kantorenvoorraad tussen de 2,5 procent tot 5,7 procent. Dit blijkt uit onderzoek van JLL dat ze samen met Regus presenteerde.

De vraag naar flexibele kantoorruimtes groeit flink. Wereldwijd is de markt voor flexibele kantoorruimtes de afgelopen tien jaar met gemiddeld dertien procent per jaar gegroeid. In Nederland is de omvang van de flexibele kantorenvoorraad in de afgelopen vijf jaar zelfs met 265 procent gegroeid en heeft nu meer dan 1,1 miljoen m2 kantoorruimte in gebruik.



Drijfveren voor flexibiliteit

Uit het onderzoek blijkt dat flexibele kantoorruimtes niet alleen interessant zijn voor start-ups en kleine ondernemingen. Ook corporates kiezen steeds vaker voor flexibele huisvesting. In sommige gevallen vestigen ze het totale (hoofd)kantoor bij een flexibele aanbieder. Bedrijven willen vaak niet meer vastzitten aan langdurige, traditionele huurcontracten en snel kunnen schakelen als ze tijdelijk ruimte nodig hebben of toegang willen tot een nieuwe markt. Maar ook toegang tot talent, verbeterde innovatie en het behalen van groeidoelen zijn belangrijke drijfveren voor de keuze van een flexibele kantoorruimte.

Sven Bertens, Head of Research & Strategy van JLL voegt eraan toe: "De behoefte aan meer flexibiliteit en dynamiek bij gebruikers betekent niet per definitie dat zij duurder uit zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat de kosten per werkplek over een periode van vijf jaar zelfs goedkoper uit kunnen vallen dan van een conventionele kantoorruimte".



Distuptie in kantorenmarkt

Volgens marktleider Regus is er sprake van een disruptie in de kantorenmarkt. Uit recent onderzoek van de flexoperator blijkt dat tweederde van de Nederlanders wekelijks al op een andere locatie werkt dan op het (hoofd)kantoor. Technologische veranderingen, zoals cloud computing, zorgen voor een steeds mobielere beroepsbevolking. Werken op een flexplek dichtbij huis of op een plek waar meerdere mensen werken, betekent minder woon-werkverkeer en een betere work-life balance. Het kantoor wordt steeds meer een ontmoetingsplek, waar de services van een flexoperator toegevoegde waarde bieden.

JLL en Regus verwachten dat in de grote steden op termijn de flexibele kantorenmarkt zo’n 30 procent van het totaal zal uitmaken.