 Werknemer werkt liever niet bij bedrijf met flexplekken

Slechts een op de zeven vindt een hoog salaris belangrijker dan een goede sfeer - Maar liefst 55 procent van de Nederlandse werknemers werkt liever niet bij een bedrijf met flexplekken. Dat blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van HK&P onder 1.080 werkende Nederlanders.



Veertien procent van de ondervraagden vindt een hoog inkomen belangrijker vindt dan een gezellige sfeer.

Opvallend is dat 56 procent van de jonge werknemers (tot dertig jaar) liever niet werkt bij een bedrijf met flexplekken. Onder jonge mannen bedraagt dit zelfs 59 procent. "Organisaties lijken de flexplek inmiddels massaal omarmd te hebben vanuit het oogpunt van efficiency, maar veel medewerkers ervaren flexplekken als onpersoonlijk," zegt Remco Koteris, CEO van HK&P. "Het gebrek aan privacy en het soms letterlijk ontbreken van een geschikte werkplek breekt veel professionals op."



Leaseauto

Uit het onderzoek blijkt verder dat een op de zeven werknemers liever een (grotere) leaseauto heeft dan meer vrije dagen. Opvallend is dat van de jonge werknemers (onder de dertig) zelfs eenvijfde de voorkeur geeft aan een (grotere leaseauto) boven extra vrije dagen; onder jonge mannen ligt dit percentage zelfs nog hoger (27 procent). "Het feit dat zoveel werknemers extra vrije dagen belangrijker vinden dan grotere leaseauto’s, geeft nog maar eens aan dat softe factoren steeds belangrijker worden voor medewerkers," aldus Koteris.



Geld belangrijker in financiële sector

Van werknemers binnen de financiële sector wordt volgens Koteris nog wel eens gedacht dat het hen alleen maar om het geld gaat. Niets is minder waar, blijkt uit het onderzoek. Vijftien procent van hen vindt een hoog inkomen belangrijker dan een goede omgang met collega’s. Dat is vrijwel gelijk vergeleken met werknemers uit andere sectoren (veertien procent). "Dit resultaat verrast mij niet helemaal," zegt Koteris. "In de huidige arbeidsmarkt zijn werknemers binnen de financiële sector kritischer bij hun keuze voor een werkgever. Softe factoren als werkgeluk, leuke collega’s en een goede sfeer spelen daarbij een steeds belangrijkere rol."



Mannen meer bereid over te werken dan vrouwen

Uit het onderzoek blijkt verder dat 39 procent van de ondervraagden er geen enkel probleem mee heeft om meer dan 40 uur te werken. Opvallend daarbij is het grote verschil tussen mannen (53 procent) en vrouwen (23 procent). Met slechts 35 procent scoort de financiële sector opvallend laag, ongeveer hetzelfde als andere sectoren. Koteris: "Waar het in de financiële wereld tot voor kort heel normaal was om 60-urige werkweken te draaien, lijken die tijden te zijn veranderd. Dat kan ook, want in de financiële wereld winnen creativiteit en innovatie het steeds vaker van hard werken."