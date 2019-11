 Vijf interessante ontwikkelingen in tech voor 2020

IT-leverancier wordt vast verlengstuk van organisatie - Verandering is een constante factor in de snelle wereld van technologie. Nieuwe producten en trends komen en gaan zo snel dat het moeilijk bij te houden is, maar als een organisatie het risico wil vermijden om achterop te raken, dan is het een must om op te hoogte te blijven van de huidige ontwikkelingen.



Mona Kroon, Corporate Sales Manager bij Targus benoemt de vijf belangrijkste technologische trends om in de gaten te houden:



1. Supersnelle technologie binnen handbereik

5G zal met snelheden tot wel 100 keer hoger dan zijn voorganger, de op een na grootste evolutie in de telecomindustrie zijn. Het belooft razend snelle downloadsnelheden en een lagere latency. De komst van 5G betekent echter ook dat bedrijven zich moeten voorbereiden op de implementatie van deze technologie op zowel de werkvloer als daarbuiten.

Smartphones brengen de mogelijkheden van 5G direct binnen handbereik. Verwacht wordt dan ook dat we een verdubbeling kunnen verwachten als het gaat om de smartphone als favoriete apparaat op de werkplek. En naarmate de adaptatie en waarde van flexibele apparaten zoals de smartphone stijgen zal ook de vraag naar producten om deze apparaten beter te beschermen stijgen.

Organisaties zullen de werkplek en werkvloer moeten aanpassen aan de moderne behoefte van werknemers om zo een naadloze ervaring over diverse apparaten voor hen te faciliteren.



2. Security blijft prioriteit

2019 stond na de invoering van de GDPR in 2018 al in het teken van gegevensbescherming. Hierdoor kwam ook de discussie over cyberbeveiliging meer op de voorgrond, waarbij zowel organisaties als consumenten werden aangespoord om beter op hun persoonlijke gegevens te letten. Toch blijft cybersecurity vaak beperkt tot een silo, los van de fysieke veiligheid van gegevens, terwijl deze twee toch onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Ter illustratie hoef t ualleen maar te kijken naar het voorbeeld van Heathrow Airport in de UK. Zij ontvingen afgelopen oktober een boete van maar liefst 120.000 pond nadat een personeelslid een USB-stick verloor die later door een burger werd gevonden. Dit voorbeeld toont aan dat een schijnbaar kleine fout grote en dure gevolgen kan hebben. Een verloren USB-stick of zoekgeraakte smartphone kan al voldoende zijn om de vertrouwelijke gegevens van een organisatie bloot te leggen. In 2020 zal de aandacht voor het samengaan van cyber- en fysieke beveiliging groeien.



3. Duurzaamheid wint aan belang

Het afgelopen jaar hebben we genoeg voorbeelden gezien van greenwashing en belofte op het gebied van duurzaamheid die niet nagekomen werden. In 2020 zal duurzaamheid echter verder aan belang winnen. De veranderende wensen van klanten vereisen dat bedrijven op alle verschillende gebieden actie ondernemen.

Resellers en samenwerkingspartners eisen transparantie op het gebied van duurzaamheid van hun leveranciers. Elke organisatie zal tenslotte over de hele linie hoge eisen gaan stellen aan zijn milieubeleid.

Als kleine organisatie is het eenvoudiger om een korte supply chain in te richten op duurzaamheid, maar naarmate de omvang van het bedrijf groeit kan het moeilijk worden om alle niveaus groen te houden. Het is de verantwoordelijk van de organisatie om deze verandering te stimuleren en hierin transparant te zijn. Klanten waarderen en verwachten dit tenslotte van organisaties. Duurzaamheid is niet langer slechts een USP, het wordt in 2020 een vereiste.



4. Voldoen aan de behoefte van de volgende generatie

Flexibel en op afstand werken speelt een essentiële rol in 2020. Gen Z betreedt namelijk de werkvloer en de komst van deze nieuwe generatie zal ook de rol van technologie veranderen. Deze nieuwe generatie zal de beschikbare technologieën en het beleid dat werkgevers voeren meenemen in hun keuze om ergens aan de slag te gaan. Verbonden en flexibel zijn wordt daarmee van essentieel belang in de werving van het juiste talent. Denk hierbij aan gekoppelde functionaliteiten op de werkvloer, bedrijven hebben hardware nodig die beschikt over cloudcapaciteitein en passen bij het tempo van het veranderende werk-ecosysteem. Zo kan het juiste dockingstation een werknemer eenvoudig zijn apparaten en gadgets laten synchroniseren. Waar een laptop destijds de vaste pc verving in gebruiksgemak, zo zal het dockingstation een bureau vol kabels overbodig maken. Connected desks zijn tenslotte de toekomst en het gebruik hiervan zal in 2020 toenemen.



5. De rol van de IT-leverancier verandert

Omdat zowel grote als kleine organisaties zich wenden tot afgeslankte modellen en processen om optimale bedrijfsefficiëntie te bereiken, kan de hoeveelheid tijd en budget die beschikbaar is voor training en ontwikkeling beperkt zijn. Als men minder mensen nodig heeft om meer te kunnen doen, betekent dit dat bedrijven steeds vaker een beroep zullen doen op hun IT-leveranciers om hen op te leiden en te begeleiden bij de meest geschikte technologie voor integratie in en buiten de werkruimte. Ondernemingen die IT-apparaten en- accessoires voor de werkplek kopen, staan voor overweldigende mogelijkheid aan keuzes die uiteindelijk nogal verwarrend kunnen zijn.

In 2020 zullen we bestaande IT-leveranciers steeds vaker gaan zien als een verlengstuk van de organisatie. Zij geven waardevol advies en helpen bedrijven te bepalen hoe de technologie het beste waarde kan toevoegen aan hun activiteiten.