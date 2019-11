 Stoomcursus ‘nieuwe IT-ontwikkelingen’ toont directies waar winst te behalen valt

Stoomcursus geeft gratis inzicht in nieuwste technologie - Uit gesprekken die BCE heeft gevoerd met een groot aantal directies blijkt dat slechts weinig organisaties de voordelen zien van de nieuwste IT-ontwikkelingen. En dat terwijl die ontwikkelingen, naast een significante kostenbesparing, vaak ook tal van concurrentie- en efficiencyvoordelen bieden.



Zo kan software wel twee tot vijf keer zo snel ontwikkeld worden via een zogenaamd low-code platform, een state-of-the-art manier om software te ontwikkelen. Door de lage kosten, de flexibiliteit en het gemak van deze nieuwe IT-technologie komt maatwerksoftware voor een groot aantal bedrijven weer binnen handbereik.

Klaas-Jan Molendijk (35) is de jongste partner bij BCE en min of meer groot geworden met nieuwe IT-ontwikkelingen zoals low-code, Artificial Intelligence en Robotic Process Automation ofwel robotisering. Hij helpt middelgrote bedrijven met hun digitale transformatie. "Gebleken is dat de ontwikkelingen op het gebied van IT zo enorm hard gaan dat directeuren en managers inmiddels het overzicht kwijtraken. Zij weten vaak niet hoe ze met deze ontwikkelingen moeten omgaan, simpelweg omdat zij er de verschillen, samenhang en synergie niet meer van snappen," aldus Klaas-Jan Molendijk. "Menigeen in de directiekamer weet bij benadering wat al die nieuwe technologieën inhouden, maar snapt niet hoe hij ze moet inzetten. En vooral dat laatste is belangrijk. Het succes van een project valt of staat namelijk niet alleen met de keuze van het platform maar ook met de manier waarop de technologie ingezet en organisatorisch ingericht wordt. En dat ook kleinere organisaties er voordelen mee kunnen behalen, dat vinden directies al helemaal bijzonder."



Stoomcursus

Voor BCE is dit de reden geweest om van tijd tot tijd een stoomcursus ‘Nieuwe IT-ontwikkelingen’ aan middelgrote bedrijven aan te bieden. Gratis. Zij zijn namelijk van mening dat niet alleen grote, maar ook de kleinere bedrijven de kans moeten krijgen om het verschil te maken. Dat juist zij moeten kunnen profiteren van de laatste ontwikkelingen op het vlak van IT.

Via die stoomcursus van twee uur helpt BCE middelgrote bedrijven om inzicht te krijgen in de nieuwste technologieën, te ontdekken hoe je ze succesvol kan inzetten en wat de strategische en tactische kanttekeningen zijn. Dergelijke gratis stoomcursussen heeft Klaas-Jan Molendijk ook weggegeven tijdens het low-code-congres dat woensdag 6 november in Rotterdam plaatsvond. Tijdens dit grensverleggende congres verzorgde hij, als een van de jongste sprekers, een lezing over de manier waarop u het proces, de besturing en de organisatie rond low-code-platformen optimaal kan inrichten.