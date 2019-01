 Bedrijven moeten in 2019 slimmer omgaan met applicatie-ontwikkeling

Automation governance wordt onmisbaar voor ontwikkelaars en AI-gedreven low-code breekt door - Mendix voorziet dat er in 2019 slimmere applicaties worden ontwikkeld door de opkomst van AI-gedreven low-code. Andere voorspellingen zijn dat governance van geautomatiseerde processen (automation governance) een cruciaal onderdeel wordt van het ontwikkelproces en dat data-oplossingen nog waardevoller worden.



Verder zullen andere IoT-leveranciers volgens Mendix meer gaan investeren in het bieden van geïntegreerde services.

"We zien dat organisaties zich realiseren dat er een holistische benadering nodig is om betere en efficiëntere applicaties te ontwikkelen," zegt Hans de Visser, vice president product management bij Mendix. "Deze mindset wordt de standaard aangezien de voordelen van deze werkwijze steeds duidelijker worden. In deze onzekere tijden zijn de bedrijven die digitale transformatie omarmen degenen die vooruitlopen op hun concurrenten met experimenten op het gebied van AI-gedreven low-code. Ook zijn deze organisaties het best toegerust om optimale oplossingen te creëren voor zichzelf en voor hun klanten."



Mendix voorspelt de volgende vier ontwikkelingen in 2019:

1. De evolutie van de rol van IT

De verantwoordelijkheid voor software-ontwikkeling zal niet meer bij slechts enkele medewerkers liggen, maar het domein van veel meer mensen worden. IT krijgt een meer faciliterende rol waardoor de governance van geautomatiseerde processen een prioriteit wordt voor veel organisaties. Om ervoor te zorgen dat er maximale controle is en dat procedures voor compliance worden nageleefd, zou automation governance in iedere organisatie de basis moeten zijn van het ontwikkelproces. Online diensten die het beheer van applicaties analyseren zullen dan ook erg belangrijk worden voor IT-teams.



2. AI-gedreven low-code ontwikkeling breekt door

De toepassing van artificial intelligence breekt door in applicatie-ontwikkeling. Vorig jaar zagen we de eerste golf van AI-gedreven programma’s in low-code. Hoewel velen denken dat dit nog in de kinderschoenen staat, is er veel optimisme rond de potentie van AI en machine learning. Niet alleen om slimmere applicaties te ontwikkelen, maar ook om dit efficiënter te doen. AI past heel goed bij low-code door gebruik te maken van ‘lower technology’ en het benutten van patronen om het applicatiedomein en de user interface te definiëren. De opslag van deze cloud-gebaseerde diensten bevat een grote hoeveelheid modellen. Deze zijn een waardevolle bron voor op machine learning gebaseerde neurale netwerken om ontwikkelaars te helpen bij het bouwen van applicaties.



3. De meest waardevolle valuta in de digitale economie is data

Het organiseren en optimaliseren van interne en externe data is fundamenteel voor organisaties die nieuwe, zakelijke applicaties creëren. Dit blijkt ook uit het feit dat de processen voor software-ontwikkeling binnen organisaties steeds flexibeler worden door het gebruik van architecturen voor microservices, en decentraal datamanagement om operationele platformen te verbeteren. Er wordt dit jaar meer geïnvesteerd in nieuwe oplossingen voor datamanagement die samenwerking tussen de producenten en consumenten van de data faciliteren. Verder neemt de functionaliteit en de aanpasbaarheid van gedistribueerde streaming-platformen zoals Kafka, toe en worden dit cruciale dataplatformen waarmee organisaties kunnen profiteren van analytics voor applicatie-ontwikkeling.



4. IoT: digitale en fysieke werelden komen samen

Het Internet of Things (IoT) is een krachtige technologie die transformatie bevorderd. Low-code platformen worden ingezet om bredere en slimmere adoptie van IoT te faciliteren. Om dit mogelijk te maken moeten IT-managers echter de convergentie van de digitale en fysieke werelden omarmen. Zij zullen steeds meer druk ervaren om IoT-oplossingen te ontwikkelen die diensten en producten met elkaar verbinden, terwijl ze tegelijkertijd de operationele efficiency moeten verbeteren. Mendix verwacht dat industriële IoT-platformen zoals IBM Watson, SAP Leonardo en Siemens Mindsphere hierbij van meerwaarde kunnen zijn, omdat deze met een extra investering het volledige portfolio geïntegreerde diensten beslaan. Dit betekent dat er een verbinding wordt gemaakt tussen IoT endpoints, IoT-software en IoT applicatie-ontwikkeling waarmee alle componenten zijn gesynchroniseerd en met elkaar samenwerken.



Iedereen kan experimenteren met AI en DevOps

Hans de Visser: "Hoewel sommige van deze technologieën organisaties met een klein IT-team kunnen afschrikken, kan dankzij low-code iedereen experimenteren met AI en DevOps. Dit betekent dat ook collega’s buiten het IT-team een bijdrage kunnen leveren aan strategische digitale projecten. Dit is geen onmogelijke droom, maar het vereist samenwerking met een goede partner die ervoor kan zorgen dat het IT-team en de medewerkers uit de business dezelfde taal spreken. Low-code maakt dit mogelijk door het proces van applicatie-ontwikkeling toegankelijk te maken door visuele modellering."