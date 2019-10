 Dit zijn de meest ingrijpende technologische ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar

Artificial Intelligence aan kop met 39 procent - Artificial Intelligence wordt beschouwd als de meest ingrijpende technologische ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar. Dat zegt 39 procent van de Nederlandse IT-professionals in een onderzoek van de Equinix Global Interconnection Index Volume.2.



Ook denkt meer dan de helft van de Nederlandse IT-beslissers (65 procent) dat AI-technologie ertoe zal leiden dat veel banen volledig geautomatiseerd worden. De tweede belangrijkste technologische ontwikkeling volgens de beslissers is de wereldwijde streaming van film en sport met een score van zeventien procent. Op de derde plek staat het doen van mobiele betalingen met een score vijftien procent, zo blijkt uit het onderzoek.



Kabel en televisie overbodig

De respondenten werd gevraagd naar hun verwachtingen voor de toekomst van televisie en verbinding via de kabel. Volgens 86 procent van de Nederlanderse IT-beslissers zal tussen nu en 2030 de opkomst van streaming de kabel en televisie helemaal overbodig maken.



Geen crash van het publieke internet

Een ruime meerderheid van 81 procent van IT-beslissers verwacht niet dat het dataverkeer in Nederland zo groot zal worden dat het publieke internet zal crashen. Daarbij geeft 66 procent aan te verwachten dat er de komende drie jaar genoeg datacenters gebouwd zullen worden om het toenemende dataverkeer op te kunnen vangen.



Verwachtingen van 5G

De verwachtingen van deze toepassing zijn hooggespannen. Zo denkt een meerderheid van 74 procent van de Nederlandse IT-beslissers dat 5G in 2025 volledig operationeel zal zijn in ons land, tegenover een minderheid van zeventien procent die aangeeft te verwachten dat dit pas in 2050 gebeurt.