 Kwart Nederlanders actief op zoek naar nieuwe baan

Nederlander vooral op zoek naar hoger bruto loon - Bijna een kwart van de Nederlanders is momenteel op zoek naar een nieuwe baan. 23 procent van de mannen en 26 procent van de vrouwen overweegt om te wisselen van werkgever. De belangrijkste reden om te switchen is de hoogte van het bruto loon.



Ruim een op de vier werknemers is (zeer) ontevreden over het huidige salaris. Dit blijkt uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2019 van Intermediair in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit onder bijna 44.000 respondenten.



Bruto loon

Voor ruim een op de drie werkenden is de hoogte van het bruto loon de belangrijkste reden om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Daarnaast geldt voor zowel mannen als vrouwen dat ze op zoek zijn naar uitdagender werk (23 procent). Ook over andere redenen om van werkgever te veranderen zijn mannen en vrouwen het met elkaar eens. Zo verlangen zij voornamelijk naar meer mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling (21 procent), betere secundaire arbeidsvoorwaarden (twintig procent) en een kortere reistijd (zestien procent). Jaap van Muijen, hoogleraar psychologie aan Nyenrode Business Universiteit: "Het is opvallend dat mannen ook meer voor persoonlijke ontwikkeling gaan. Dat is een verschuiving ten opzichte van voorgaande jaren. Daaruit bleek dat mannen vooral salaris wilden inleveren voor een betere leaseauto. Ook mannen zijn zich ervan bewust dat baanzekerheid alleen verkregen kan worden als u zich blijft ontwikkelen. Maar als het dan aankomt op het daadwerkelijk afronden van cursussen of opleidingen, dan zien we dat meer mannen dan vrouwen vroegtijdig stoppen."



Branches waarbinnen werkenden het meest op zoek zijn naar nieuwe baan



Vrouwen Mannen 1. Marktonderzoek (24 procent) 1. Transport (18 procent) 2. Recreatie (23 procent) 2. Onderhoud (18 procent) 3. Overige zorg (22 procent) 3. Groothandel (17 procent) 4. Detailhandel (20 procent) 4. Industrie (16 procent) 5. Horeca (19 procent) 5. Horeca (15 procent)

Kwart van werkend Nederland ontevreden over salaris

Kijken we naar financiële arbeidsvoorwaarden, verdienen mannen nog steeds aanzienlijk meer dan vrouwen. In vergelijking met 2017 heeft de salarisontwikkeling vooral een negatieve weerslag op vrouwen onder de 36 jaar. Voor hen is het effect op het jaarsalaris, ten opzichte van mannen, negatief: namelijk -6,4 procent in 2019. In 2017 was dit effect voor vrouwen -4,9 procent. Werkende Nederlandse vrouwen verdienen momenteel gemiddeld 33.750 euro per jaar. Dat is ruim 5.000 euro minder dan hun mannelijke collega"s. En hoe hoger de genoten opleiding, hoe groter het onderlinge verschil. Dit reflecteert ook op de ontevredenheid over de omvang van het salaris: 33 procent van de vrouwen is ontevreden met het bedrag op haar loonstrook, ten opzichte van 25 procent van de mannen. Vrouwen vinden wel vaker dan mannen dat hun bruto maandsalaris een rechtvaardige beloning is. Olga Kleinlooh, marketeer Intermediair: "Bepaalde sectoren kampen met personeelstekorten, wat vaak een positieve ontwikkeling heeft op het salarisperspectief van sollicitanten. Maar dit zien we nauwelijks terug bij vrouwen. Zij krijgen nog altijd minder betaald. Puur het feit dat u een vrouw bent, zorgt er al voor dat u minder verdient. Om goede vrouwelijke werknemers aan je bedrijf te binden, zijn ongelijke lonen iets wat een werkgever zich vandaag de dag niet meer kan én mag permitteren."



Vrouwen starten én voltooien vaker bijscholing

Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een opleiding of cursus worden door Nederlandse werkenden met beide handen aangegrepen. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft de afgelopen twee jaar een cursus gevolgd. Hiervan is 56 procent man en 44 procent vrouw. 5,5 procent van de werkenden is in de afgelopen twee jaar gestart met een (meerjarige) opleiding, waarvan 52 procent vrouw en 48 procent man. Vrouwen zijn standvastiger dan mannen wat betreft het vergroten van hun vaardigheden. Zo zijn er afgelopen tijd minder vrouwen (40 procent) dan mannen (60 procent) vroegtijdig gestopt met een cursus. Van de Nederlanders die in de afgelopen twee jaar een opleiding daadwerkelijk hebben afgerond, was ook meer dan de helft (52 procent) vrouw. Van Muijen: "Vrouwen staan open voor het vergroten van hun vaardigheden via cursussen of opleidingen vanuit de werkgever. Dat biedt perspectief voor doorgroeimogelijkheden en mogelijk op termijn meer vrouwen in het middenmanagement, wat bijdraagt aan meer gelijkheid tussen seksen en meer evenwichtige leiderschapsstijlen in een organisatie."